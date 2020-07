DARKO VLAJIĆ REŠIO DA SE RAZVEDE? Otišao u rijaliti vilu da bi se pomirio sa ženom, a sad je sve PALO U VODU?

Osnovni cilj ulaska u vilu "Parova" za Darka Vlajića bilo je pomirenje sa suprugom Anom, međutim, kako se bliži kraj rijalitija - tako je on sve sigurniji da je njihovoj ljubavi došao kraj.

Naime, on je navodno sada siguran da će se razvesti, pa se poverio cimerima rečima:

"Ubeđen sam da ću se razvesti 10. jula."

Podsetimo, on je nekoliko puta isticao da su Ana i on na "klimavim nogama", pa je vremenom i došao do zaključka da će se razvesti. Postavlja se pitanje da li to čini zbog toga što je bacio oko na Ivaniju ili, pak, neku drugu ukućanku vile u Zemunu.

