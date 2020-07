DOSTA SAM JA MENJALA PELENE! Anabela Atijas ŠOKIRALA detaljima odnosa sa ćerkom Lunom, a za Marka je BAŠ BRIGA!

Anabela Atijas rešila je da se više nikako ne meša u život ćerke Lune. Ona će joj svakako ostati veliki oslonac i podrška, ali neće "ispravljati njene greške". Trenutno, sve što ima u planu je da ojača svoj odnos sa Andrejom, koji ju je na njenu veliku sreću raširenih ruku dočekao iz rijalitija.

"Ne, nema šanse da ću se više mešati. Nema potrebe. Naravno kada god bude tražila savet, ja sam tu, ona to zna. Ali ja više da trčim, postavljam svoja leđa, ne. Ona treba da vodi svoj život onako kako ona misli da treba i ako pogreši, da sama ispravlja svoje greške, a ne da ih ja ispravljam. Dosta sam menjala pelene", rekla je Anabela, a prema njenim rečima, prvih dana posle "Zadruge" njih dve se čak nisu ni videle.

"Čujemo se, dopisujemo, sve je okej. Distancirala sam se zato što više nisam ona mama koja stalno zivka i pita: 'Kako si, ljubavi, šta radiš, nedostaješ mi'... Ranije smo bile odvojene dugo. Sada nema potrebe. Bile smo zajedno četiri meseca. Ona je moje dete i naravno da ću je uvek voleti i biti tu za nju, ali neću biti ta koja će učestvovati u bilo čemu kada je reč o njenom životu, osim da mi je važno da je živa i zdrava", ističe pevačica.

Na pitanje kada pogleda unazad da li se kaje što je ušla u "Zadrugu", Anabela odgovara:

"Ne, uopšte se ne kajem. Bilo je momenata kada sam se pitala, preslišavala sebe da li je moglo drugačije, ali nije. Jako dugo, još od prve 'Zadruge' sedim kraj televizije, nosim sa sobom gde god da odem nemir, bol, patnju, plačem... Tako da je bilo svejedno da li sam ispred televizora ili u 'Zadruzi'. Mnogo mi je bilo lakše da sam tamo, da izbacim neke stvari iz sebe i zaboravim već jednom na sve to što je ružno. Da se konačno okrenem sebi i svom životu, svojoj prodici. Da sa nekim olakšanjem, kao što ga sada osećam, konačno živim. Kunem se, ovo mi je kao rehabilitacija došlo."

Gledaoci su, inače, imali prilike da Anabelu vide u raznim izdanjima i da je kroz emotivne faze različito dožive. Na početku baš nije dobijala pohvale, pa su se mogli čuti i komentari kako je jedna od omraženijih učesnika.

"Kada sam ulazila svakako sam bila jedna omražena žena koju su do pre tri godine ljudi voleli. Pevačica koja nikoga nije dirala, koja nije imala probleme, a onda se sve to promenila podrškom Luni i tim konstantnim plasiranjem laži o meni. Tako da ja nisam imala ništa da izgubim. Rekla sam sebi ovo je vreme da te ljudi vide kakva jesi, da se ogolim pa neka onda sude. A iskreno da kažem, uopšte me više nije briga ko šta misli. Oni koji su prepoznali iskrenu emociju kod mene, koji su me podržali su upravo oni ljudi čiji nivo svesti i obrazovanja poštujem i te ljudske dobrote cenim. Neka svako misli o meni slobodno šta hoće", poručila je ona.

Anabelu je po završetku rijalitija sačekao Andrej Atijas, što ju je posebno obradovalo.

"Jako sam srećna zbog toga. Nije moglo ništa lepše da mi se desi posle svega, posle tog našeg razvoda. Mi smo pre mog ulaska u 'Zadrugu' mesec dana proveli zajedno u inostranstvu. On je bio pored mene jer sam bila zdravstveno loše. Vodio me kod lekara, pomogao mi u ozdravljenju, podržao me da uđem, da moram da završim tu svoju priču. Dočekao me je nikad bolji i nikad srećniji. Zadovoljna sam što smo uspeli na kraju da ostanemo porodica. Sve smo to prošli pod pritiskom zbog svega što se dešavalo od prve 'Zadruge' pa do dana današnjeg", ispričala je Anabela koja naglašava da ponovo svi žive zajedno.

foto: Jelena Simonović

Kada je bila upitana da li je zbog Lune koju je želela da izvede na pravi put donekle zapostavila Ninu i Blankicu, iskreno je odgovorila:

"Da, definitivno. One to nisu ničim zaslužile. Zbog toga sam se jako loše osećala, ali toga više nema. Te Anabele više nema."

Ona je dodala da je sa 24 godine, koliko Luna sada ima, ozbiljno shvatila svoj život.

"Bila sam majka koja je zarađivala novac. Nisam svoju mamu držala za suknju i posle je krivila za svoje neuspehe. Luna mi je rekla da želi da je ostavim na miru. Ja je razumem i podržavam", istakla je ona.

Zbog Lune i Marka Miljkovića je ušla u rijalitiji, ali o dečku svoje ćerke nema i dalje lepo mišljenje.

"Ne zanima me Marko. Izlaskom iz 'Zadruge' više ne želim da se bavim likom i delom Marka Miljkovića. Nije mi bitan. Niti razmišljam, niti me briga", poručila je Anabela, koja kaže da će novac od rijalitija utrošititi na školovanje svoje dece.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir