JA JESAM TATIN SIN! STEFAN KARIĆ OTVORIO DUŠU: Smučile mu se devojke iz rijalitija, a Maju je tek OCRNIO!

Stefan Karić, otkrio je sve o aferama u rijalitiju, pa je prokomentarisao i Maju Marinković i Marka Janjuševića.

"Smatram da ona nije vredna razvoda, jer on se sa njom ne vidi u budućnosti. Mislim da je mogao da izgubi ne samo ženu, već i ćerku. Njegova žena je mogla da mu ne da ni da vidi ćerku i da ode, a Maja nije vredna toga", bio je iskren Karić, a onda je otkrio sve o devojkama sa kojima je delio prostor i živeo 9 meseci.

"Nijednu ne bih cimao sada kada sam izašao, jer sam ih video u svakakvim izdanjima i smučile su mi se neke scene. Najodvratnije što sam video su neke gaće i ulošci, tamponi", rekao je on, a onda prokomentariosao i medijsko "prepucavanje" sa bivšom devojkom Ivanom Šopić.

"Nije to moj nivo! Zato sam i ugasio Tviter kada je ona napravila nalog, jer ne želim da se prepucavam. Mi smo se dogovorili da se rastanemo u miru, a ona je onda počela da proziva i bila bezobrazna, ona je takva", rekao je Stefan.

Na pitanje zašto se svađao uglavnom sa devojkama, iako za sebe smatra da je "alfa" kada je muška ekipa u pitanju, on je imao jasan odgovor.

"One su me provocirale, ljudi su pokušavali da me naprave da sam gej, a što se tiče muške ekipe, ne smatram da sam imao konkurenciju, a nisu se svađali sa mnom, verovatno jer su bili svesni posledica toga. Ja jesam tatin sin, svi smo mi mamini i tatini sinovi, hvala Bogu da će da me posavetuje i on mi misli najbolje, ali ja sam samostalan, svoj sam čovek, tako da te priče padaju u vodu", rekao je Stefan.

