ĐETIĆI U RATU ZBOG MINE! Tomović se javio, ponizio Vrbaški dok je Mensur menjao boje od BESA!

Vladimir Tomović poslao je poruku Mensuru Ajdarpašiću, koju je pročitao voditelj

- Pozdravi goste u studiju i podseti Mensura, pošto je zaboravan, za šta mi je služila njegova devojka Mina, ispod jorgana, da se ispraznim kad mi dune, dosta me je koristio kao kartu za ulazak u "Zadrugu 4" - glasila je poruka.

- Seljak, vređa nju. To je ružno. To govori o njemu i njegovom odnosu o devojkama koje su ga volele. Imam ja njegovu devojku, koju nije uspeo da zadrži koja je sad moja. To je njegovo pravo lice, to je ono što misli o njoj. Rijaliti je gotov, ja prekosutra dolazim dole, u istoj teretani treniramo, ne pretim ti. Ova bivša ovde gine za tebe. Mina mu je dala ono što je on tražio - rekao je Mensur.

- Ti si iskoristio Minu da bi se osvetio Vladimiru - rekla je Ermina.

