MILJANA DOVELA NENADA DO LUDILA! ZANIMA JE DA LI VOLI ŽENE, A ON ODBRUSIO: Mogu da budem i transvestit!

Miljana Kulić počela je priču o s*ksualnom opredeljenju Nenada Lazića Nece, na šta joj on nije ostao dužan.

"Kojeg si ti sek*ualnog opredeljenja i koja ti se devojka sviđa?", upitala je Miljana.

"Čim tebe zanima moja s*ksualnost, ti nisi dobar čovek!", rekao je Neca Miljani Kulić, pa nastavio:

"Ja sutra mogu da budem transvestit, ako je to želim. Samo hoću da kažem, da sam čitao komentare ljudi, i došao do zaključka za neke osobe. Ja nikome ne sudim, sude ljudi! Ja se izvinjavam, ja ne želim da me moja porodica gleda kao lošeg. Ja sam rekao samo ono što ljudi misle, ali ja sam samo preneo njihovo mišljenje."

