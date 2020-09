ONA JE SPREMNA DA SE KOLJE SA NJIM 10 MESECI! Tomović opleo po Staniji i Kristijanu: Ići će na DISKVALIFIKACIJU! (VIDEO)

Vladimir Tomović, Anđelo Ranković i Vladimir Tomović započeli su priču o sukobu Stanije Dobrojević i Kristijana Golubovića, a onda je Tomović izjavio da je Stanija spremna da se "kolje" sa Kristijanom 10 meseci.

foto: Printscreen

Tomović je prvo istakao da bi voleo da se Stanija spoji sa Anđelom, a kao njen bivši dečko, dotakao se i burnog sukoba sa Golubovićem.

"Kada dođe ona, ja ću prvo sa njom, ako bude htela da popričamo, ja sam i onog dana njemu rekao i pitao, ako je rekla, što se tiče njihovih svađa, ja se tu neću mešati, svako je slab na dete. Znajući nju, ne verujem da je to rekla", započeo je Tomović.

"Ali vidiš da svi kažu da jeste", ubacio se Anđelo.

"Ona kad dođe, ona će reći sve", tvrdio je Vladimir.

foto: Printscreen

"Tamara ništa ne izbacuje bez njenog amina", rekao je Vuk.

"Ona njemu realno, ako je rekla, treba da mu se izvini, on je već naišao na osudu ljudi zbog onoga što je rekao, to se vidi. Kada bude došla u rijaliti, mogu joj učiniti da joj dam policu, da joj dam krevet kao njen bivši momak, da se ne smuca tu po imanju, to mogu da dođem i da joj dam i da popričam sa njom i što ću uraditi, a sve ostalo... Mada neće, ona će da se svađa sa ovim, ona je spremna da se kolje sa njim 10 meseci, neće ga pustiti na miru", objasnio je Vladimir.

"Ići će da ga diskvalifikuje ovde, on ima kratak fitilj čovek. On promeni boju", prokomentarisao je Vuk.

Kurir.rs / M.M.

