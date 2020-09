TA ŽENA MI JE ODGRIZLA ONU STVAR! Kristijan progovorio o PRETNJAMA STANIJI, a zbog ovog mu je život visio o KONCU! VIDEO

Kristijan Golubović konačno je govorio o pretnjama smrću koje je izrekao Staniji Dobrojević.

"Javno si pretio Staniji Dobrojević, da li si svestan da ćeš ti biti kriv ako joj se nešto desi zbog reči koje si izgovorio?", pitao je novinar Kristijana.

"Jesam. Spreman sam da platim sve posledice, ako joj se desi. Može da se poveže, ali i ne mora. Istraga će da utvrdi. Ako je ona mogla meni da preti i da me blati, onda zamislite obične ljude kako šikanira i kako se ponaša. Mislim da dama, kako kaže za sebe, ne bi trebala tako da se izražava. I za mene nije problem da me pogodi i da ja moram da pretim, ali kada je u pitanju moja porodica tu sam jako zaštitnički postavljen", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Treba da mi se izvini javno i kaže: "Znam da nije tako, rekla sam u besu" i onda će da bude kao da ništa nije bilo. Naravno da se kajem, ja sam samo par puta u životu povredio žensko, ali žensko koje me je napadalo, pa sam uzvratio šljopu. Nikada pesnicom nisam udario žensko, taman posla. I bivša supruga je pucala na mene. Ja imam tu sudbinu da žene hoće smrtno da me rane. To je sve afekat", izjavio je Kristijan.

"Ta jedna žena mi je odgrizla onu stvar. Mučila me je godinama, baš je bila turbulentna veza. Trčao sam sa Slavije kući kada me je videla, ja sam došao u kuću, zagrejao krevet fenom, raščupao kosu da bude kao da spavam. Ona je došla, omirisala me dole i pitala šta radim, ja sam rekao da spavam. To je patologija. Šarali su mi i po džipu da sam muška k*rva, svašta mi se dešavalo", pričao je Kristijan.

"Bio sam dosta mlad, imao sam 16 godina, ona je saznala da sam bio s jednom devojkom sa Zvezdare, to se u njoj skupljalo, ja sam izašao iz kupatila, bio sam u nekom ženskom malntilu, stao sam na sto, krenuo je oralni s*ks, opustio sam se i onda sam osetio hiljadu igala. Počele su bale da mi cure, kada sam je pogledao video sam da ona nešto razvlači. Mene je oblio hladan znoj i trebao sam da joj otvorim vilicu, jer ja nisam bio svestan. Mislio sam da me je za prepono ujela, ja sam je onda udario odozdo, njoj su se okrnjili zubi, ja sam izleteo krvav i zgrabio čaršav iz maminog i tatinog ormana, tu sam imao i neku bombu. Video sam da ću da umrem, izašao sam tako go i bos na ulicu Braće Jerkovića. Kao da je Bog poslao taksi, bila je nazad neka žena s kesama, kako sam izleteo taksiti on je izleteo, ja sam ušao na suvozačka vrata. Ja sam mu rekao da mi je devojka pucala u pišu. Dali su mi 12 jedinica krvi. Bio sam totalno lud", rekao je Kristijan koji je sve nasmejao i dobio veliki aplauz od publike.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

