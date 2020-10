NE MOŽE DA MI ZABRANI DA VIDIM DETE! Toma sa ljubavnicom opleo po Nadeždi: Panić kipti od besa, OTKRIO da je prošao PAKAO sa njom!

Toma Panić je sve vreme provodio sa ljubavnicom Paulom Hublin, te su zajeno popričali o njegovoj nevenčanoj supruzi Nadeždi Biljić.

"Ja znam zbog čega ona to radi, sa kojim ljudima priča, ja sam joj rekao da ne peva onu pesmu bilo gde, pričamo o nekim stvarima, muž i žena smo. Ja sam joj rekao da kad izađem da uradimo spot. Kad je bilo sa Draganom, napljuje me, ostavi me. Priča da sam je udario u petom mesecu, ode otpeva pesmu i o čemu mi pričamo?", pričao je Toma.

"Ja ne podržavam to da se pljuje javno, da li ćemo se pobiti ili ne, ja to ne bih iznosila. Ako ćeš ti da budeš loš, ja neću da budem", rekla je Ana.

"Šta je to što nisam mogao više da podnesem u svojoj glavi, zato sam ja rekao, kada su svi skočili, ja ne mogu da pričam pred ovim ljudima, jer im izgleda to kao bajka. Ja hoću da ispričam koji je bilo prelomni trenutak, šta je bio problem. Nama se desila ljubav i to je to. A ja šta sam video svojim očima, pretpero par stvari, ja ne želim više, ne vidim budućnost. Ja ću se vratiti da vidim možda dete, ne možda, sigurno, meni dete ne može da se zabrani da ga vidim", poručio je Panić.

