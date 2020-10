NADEŽDA MI JE REKLA DA SAM ZALJUBLJENA U SVOG SINA! Oglasila se Tomina majka, razvezala jezik o Biljićevoj: Neću oprostiti NIKADA!

Priča koja je podigla najviše prašine u javnosti jeste nova ljubav Tome Panića u Zadruzi. Naime, Toma je ušao kao zauzet muškarac, koji sa pevačicom Nadeždom Biljić iz vanbračne zajednice ima sina Longa. Vrlo brzo, Panić je pao na šarm pojedinih zadrugarki, a Nadežda je odlučila da završi sa njim.

Nakon toga nastao je pravi rat između porodica Biljić i Panić, a samo se Tomina mama Jasna nije mnogo oglašavala u medijima.

foto: Printscreen

"Ja nisam iz tog sveta, to prepucavanje... Ne vodim nikakav rat, nisam u ratu ni sa kim. Nadežda je protiv mene krenula, a ja nigde nisam pričala protiv nje, ni na društvenim mrežama kako je pričala, nigde je nisam uzela u usta. Nigde o njoj ništa nisam napisala. Nije mi jasno zašto da se vodi polemika, rat, meni je to stvarno bezveze. Imam šta je ona meni pisala, šta je njena majka meni pisala, sve, ja nju nikad nisam uvredila. Stojim iza tih reči. A ja sam izvređena najstrašnije, to me mnogo pogađa, zato ne želim nikakvo nastavljanje jer ja nisam ni počela", rekla nam je Jasmina.

Ona je prokomentarisala i to što Panić ima novu ljubav, Paulu Hublin. Podsetimo, on je pre nekoliko večeri javno priznao da je zaljubljen u Paulu i da namerava da ostane sa njom.

"Došla sam kod ćerke da se isključim malo od svega. A vezano za ljubav, i zaljubljivanje, ja nemam ništa ružno da kažem ni za jednu devojku unutra. Mnogo je ružno pričati o mladim devojkama da su ovo ili ono, to je veoma ružno, sve te devojke su nečija deca, a njihovi roditelji gledaju to. Nikad ne bih ništa ružno rekla za bilo koju devojku. I moje dete se drugačije ponaša napolju, on je divan sin, e sad ja ne znam kakav je kad popije jer nikad nisam bila sa njim u takvoj situaciji. Toma je brižan, a pripisuju mu stalno priče da laže, da nikad nije voleo Nadeždu, ni dete. Ja sam bila prisutna, znam Tomu, kad su bili u Svilajncu, on je otkad su izašli iz bolnice sve vreme kupao Longa. Do zadnjeg dana ga je kupao, to zna i Nadežda, a i njena majka je to pričala. Njena majka je hvalila Tomu, govorila da im Nadežda pravi svima probleme, da ih ona smiruje, da kaže Tomi da ode i da prošeta, sve sam to čula od njene majke. Kad je meni Toma i hteo nešto da kaže, ja nisam želela da čujem, jer branim ženski svet, kažem mu: "Nemoj Tomo molim te, vidiš da je bolesna", nikad nijednu ružnu reč za Nadeždu njemu nisam rekla. Zato mi se ovako vraća. Nemam reči, stvarno sam iznenađena, ne znam čime sam ovo zaslužila ", istakla je Tomina mama.

foto: Printscreen

Ona je otkrila i da su posetili unuka Longa, ali da joj je tom prilikom Nadežda stvorila veoma neugodnu situaciju.

"Moj bivši muž, unuka i ja smo bili da vidimo Longa, dve nedelje nakon što je Toma ušao u "Zadrugu". Bila sam tamo pola dana, bila sam jako provocirana, ćutala sam. Njena majka je vikala na Nadeždu: "Zašto diraš ženu?". To je bilo kad je Toma igrao košarku, ona je krenula da plače i da se trese: "Eno igra košarku, on je radostan, sa mnom je bio nesrećan". Pola dana me je provocirala: "Vaš sin, vi ga branite". Ne razumem, on je samo sedeo i pričao sa Milicom i Draganom, nisam videla ni da je prebacio ruku, ni da ih je grlio, ni da ih je ljubio, samo je sedeo i pričao, bio je ekstra. Stvarno je bio super. Ali onda su mu preneli da nema više ženu, onda je imao razgovor sa njom, ona mu je neke stvari rekla. Bio je besan, a posle toga je presekao sam sa sobom. Video je koliko ružnih reči je izgovoreno, tad je sigurno presekao, a verovatno su i pre toga imali trzavice, ja to ne znam nisam živela sa njim, njena majka mi je to pričala, imam prepiske od njene majke. Sve imam u telefonu, mirna sam", navela je Tomina majka i dodala:

"Ona preti da neću videti unuka, to je preteško, jer ja nisam nju ničim uvredila. Ja sam zgranuta, ja nisam krenula u rat sa njom, nemam potrebe za tim, ja sam nju uvek branila i bila sam za to da budu zajedno. Svakome na čast i na obraz. Ja neću njoj odgovoriti na uvredu. Dala je poruku novinarima kako mi se izvinila, izvini molim te, jednom mi se izvinila a posle toga, pa joj ja nisam o je udarac bio još jači. Ovo ne bih oprostila, niti ću u životu. Mom sinu ću poželeti sreću i ako hoće da nastavi sa njom, nikad se ne bih mešala, ali ona samo što dalje od mene. Ona je meni rekla da sam zaljubljena u svog sina, dete koje sam rodila, evo sva se ježim... To je van pameti. Ne može da se iskaže rečima koliko je to mizerno i degutantno. Neka rade šta god hoće, sebe ću malo smiriti."

Tomina majka kaže da njen sin ponovo ima osmeh na licu pored Paule i smatra da je u "Zadrugu 4" ušao kako bi se sklonio od Nadežde.

"Ne znam da li se zaljubio, vidim da ima osmeh na licu, ne mogu da kažem da folira. Ali kratko je to vreme da bih se baš toliko zaljubio. Kad je bio fin, bio je ispljuvan. Ja sam bila protiv onog poljupca što se desio, ali on je još pre tog poljupca bio ispljuvan i poručeno mu je da nema ženu. Trebalo je i on ako je imao toliko problema, trebalo je sve da reši pre ulaska u "Zadrugu", ili je on baš toliko bio za to da uđe samo da bi pobegao od svega, ne znam šta da mislim. Ja ne znam, nisam živela sa njim, nismo se videli pet meseci. Želim joj svu sreću ovog sveta, da bude dobro, ima roditelje i to dete, ne treba da pravi gluposti, želim joj sve najbolje, samo što dalje od mene", rekla je Jasmina.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Kurir