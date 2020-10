OGLASIO SE BRAT FRANA PUJASA! Viktor otkrio šta misli o njegovim LJUBAVNIM VEZAMA: Potkačio Paulu, a evo koju devojku je UZDIGAO!

Nakon raskida sa Paulom Hublin, Fran Pujas imao je nekoliko ljubavnih ispada, prva u nizu bila je Mina Vrbaški, potom Sanja Stanković, a zatim i Aleksandra Nikolić, za koju je on javno priznao da mu se sviđa.

Sada se oglasio njegov brat, Viktor, pa je dao svoj komentar .

"Očito je da mu Sanja ne paše, a Aleks da. Malo mi je žao, jer skače iz odnosa u odnos, jer pokušava dobiti neku potvrdu i stvoriti pozitivnu emociju, umesto da je sam napravi. Obe su mi dobre, Sanja je već izgrađena žena i čini mi se da ima dobru energiju, a Aleksandra je mlada, ali mi se čini da je dobra u duši, što ne znači da Sanja nije. Meni se ne sviđa nijedna, jer ja ne bih tražio neku ozbiljnu vezu, jer je to tamo jako teško naći, ali ne i nemoguće. Frana ću podržati u svakom njegovom odabiru, ali bih voleo da malo bude sam, jer smo svi svesni da on to može i sam i da se malo odvikne", rekao je Viktor.

On je prokomentarisao kako gleda na svađe i rasprave Frana i njegove bivše devojke Paule, te nije krio da nema lepo mišljenje.

"Ne mogu verovati da se neko tako izobliči zbog 5 minuta u kadru. Poštovanje prema njoj imam, jer je neke stvari napravila za Frana, ali nije ni pola koliko je pričala. Ona je jednostavno loša osoba, ali želim joj svu sreću u životu", priča Pujas.

