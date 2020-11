KIKI SKOČIO SA 2. SPRATA, NOGA MU BILA CRNA, A ONA PLAKALA: Golubović šokirao cimere, a jednu učesnicu MAJKA JE UPOZORILA (VIDEO)

Kristijan Golubović ispričao je cimerima još jedan događaj iz svog burnog života.

Naime, on je otkrio da je skočio sa drugog sprata.

"Oni tragovi od bagera, prešli su preko zemlje i decembar bio, ja skočio sa drugog sprata na onu šaru od gusenice koja je zamrzla i list mi pukne na dva mesta, ne znam koliko kostica mi puklo tada. Crna mi noga do kolena, ne mogu da skinem čizmu, ja sam po ulicama ovako hodao i jedan Baki, sa njim sam se tukao, ja mu kažem da mi je pukla noga i kažem mu da me vodi kod babe. I mene on do Liona na krkačama, baba kad me je videla, plače: "Dajte mi šećer i vodu", ispričao je Kristijan.

Inače, Ermina Pašović priznala je svima da se njena majka plašila da je pusti u rijaliti i to baš zbog Kristijana.

"Moja mama je bila protiv da ja ulazim ovde samo zbog tebe, jer zna da ja ne mogu da ćutim. I ja sam šifra kad poludim i njoj je to problem, jer zna kako reaguješ. U početku si mi bio iritantan, ali kako vreme odmiče ja se u svemu slažem sa tobom i imamo isto mišljenje", rekla je Ermina.

