FILIP NASRNUO NA MINU, ŠČEPAO JE ZA RUKU: Pratio je sve do rehabilitacije, a onda je BRUTALNO izvređao (VIDEO)

Filip Car nastavlja da napada Minu Vrbaški i da je vređa. Njih dvoje su sada razgovarali u dvorištu ali kada je Filip preterao Mina je krenula da se skloni od njega.

Prekini da me izazivaš, da me gledaš na ogledalima, da mi namiguješ - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Filipe, ne gledam te, nebitan si mi, ostavi me na miru - govorila mu je Mina.

- Slušaj me, šugo jedna, nemoj mene praviti debilom, ja sve vidi - počeo je Filip da vređa Minu, koja je nakon toga pokušala da se skloni od njega.

Mina je ušla u rehabilitaciju, ali je Filip uleteo za njom.

- Ostavi me Filipe, ne možeš da me vređaš, pusti me - vikala je Mina.

Filip je nakon toga nasrnuo na Minu pa je uhavtio za ruku. Ona je ispela da ga iizbaci iz rehabilitacije, a Filip je stajao sve vreme ispred vrata i vređao je, a njih dvoje su se i pogurali.

