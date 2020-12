OVAKAV RAT SVEKRVE I SNAJKE SRBIJA NE PAMTI! Nadežda BESNA na Tominu majku: Ponosiš se što me je tvoj sinčić udario u TRUDNOĆI

Pevačica Nadežda Biljić pobesnela je zbog reči koje je majka Tome Panića sinoć izrekla u javnosti, pa je odlučila da Jasmini kaže sve što joj je na duši.

- Šta si očekivala, da će ti sin proći, kao i svaki put, nekažnjeno? Pričaj kako je otimao mikrofon i kako glavu od sramote nisam mogla da dignem! - započela je Nadežda na Instagramu.

- Ponosiš se time što me je tvoj sinčić udario u trudnoći u tuđoj kući, a i za to ću te demantovati, jer sve snimke imam, kao i uplatnice tvom sinu, da bi se ti baškarila! - navela je Biljićeva u nastavku, najavivši krivične prijave.

Posetimo, javni rat pevačice Nadežde Biljić sa bivšom svekrvom, majkom Tome Panića, Jasminom Panić ne prestaje.

Jasmina je odlučila da priloži i dokaze o pretnjama koje je danas dobila od Nadežde.

"Ja nju više ne mogu da trpim, sve te laži i izmišljotine su strašne. Ona je prva sve ovo pokrenula, počela je da iznosi uvrede javno i da me spominje, da me meša u sve to. To što ona priča nema veze s mozgom. Ne znam kako može da izjavi da je moj sin zaljubljen u mene, to je bolesno. Ja uopšte nemam neki veliki uticaj na Tomu, on mene za mnoge stvari u životu nije poslušao... Nadežda je samo bolesno ljubomorna na mene, a ja ne znam zbog čega. Ona mene tako da spaja sa mojim detetom, to je nešto najbednije", ispričala je Tomina majka i otkriva detalje incidenta sa slave kod Nadeždinih prijatelja, kad je on nju ošamario, nakon čega je, po Jasmininim rečima, pretučen u toj kući.

