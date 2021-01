ŠA I TARA RAZMENJIVALI NEŽNOSTI U CIK ZORE! Simova spopala Aleksića, a on nije mogao da joj ODOLI! (VIDEO)

U ranim jutarnjim satima Tara Simov nije mogla mirno da spava, pa je odlučila da prošeta malo imanjem, ali pre nego što je izašla, odlučila je da se poigra malo sa Nenadom Aleksićem Ša.

Njih dvoje su vodili razgovor kao i inače, a onda se u jednom trenutku atmosfera potpuno promenila.

Poznato je da Tara i Ša imaju vrlo čudan, prisan, kako oni tvrde prijateljski odnos, ali mnogi zadrugari vide tu mnogo više. Tara je i ovo jutro pokazala da je slaba na popularnog repera, pa se u kratkoj spavaćici bacila na njega, a onda su razmenjivali strastvene zagrljaje i nežnosti.

Inače, cimeri zameraju Tari što se konstantno "mota" oko repera koji je srećno oženjen. Nedavno su Tara i Ša imali sukob kada je ona rekla da je reper zaljubljen u nju.

Ona je nedavno prokomentarisala njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

"Moja najveća krivica je to što sam rekla da je on zaljubljen u mene. Ja sam sve htela da okrenem na šalu, i eto, došlo je do svega toga bez ikakvog povoda. Zbog moje glupe izjave je danas stavljena tačka na naše drugarstvo. Ljudi mogu da misle da sam zaljubljena, briga me, ja njegov komentar pamtim, a sada niko ko je to rekao ne mora da se druži sa mnom. Ima tih nekih glupih priča po kući da imam zaljubljene poglede, da se raspravljam sa Sandrom, Vuko i ostalo. Ja nemam nameru da nastavim sve ovo, sve je bila šala, smejala sam se, sprdala sam se i to je to. Ja ću zamoliti sve zadrugare da niko ništa ne pita, ja ću odgovarati novinarima i gledaocima", objasnila je Simova.

