SESTRA JOVICE PUTNIKOVIĆA BESNA KAO RIS! Osula paljbu po Maji: Sram je bilo, neka me ne uzima u usta! Ona je sebi najgora KAZNA!

Maja Marković iznela je određena tvrdnje oko vođenja svog Instagram naloga, pa je u sve umešala sestru svog nekadašnjeg verenika Jovice Putnikovića, Nevenu, koja se tim povodom oglasila za medije.

foto: Printscreen/Pink

- Demantujem da je ona meni ostavila šifru od Instagrama. To je laž. Joca i ona su se dogovorili da ona svoj telefon ostavi kod njega, pa da mi tokom njenog boravka u Zadruzi kačimo njene slike i snimke iz rijalitija na njen profil. Međutim, kada je Joca otišao po njen telefon zadnji dan karantina, rekla mu je da će mu telefon ostaviti u Šimanovcima u produkciji. Posle njenog ulaska je Joca otišao u Šimanovce po njen telefon i novčanik jer je takođe jedan od dogovora bio da joj plaća rate na kartici dok je unutra, da joj ne bi išla kamata valjda. Uglavnom, iz produkcije su mu rekli da je Maja naglasila da se nikome ne daju njene lične stvari. Joca nije znao koji je razlog toga, ali se baš iznervirao jer je hteo da joj vodimo profil kao podrška. Dokaz svega što pričam je činjenica da od njenog učešća nijedna slika ili stori nisu okačeni - poručila je Jocina sestra i dodala:

- A ako je istina da i njen brat ima šifru, zašto nije obrisao sve pogrdne komentare ispod njenih slika na Instagramu?! Sram je bilo. Neka me ne uzima u usta i neka se ne pere preko mene jer poslednje što bih u životu uradila je da podmećem nešto osobi koja se već dovoljno obrukala. Ne zanima me, ne komentarišem i bolje je za nju da tako i ostane - dodala je Nevena.

- Mi do danas ne znamo kome je ostavila njen telefon. Ako misli da napravi priču kako ja ovo radim sa Jocom da bi joj se on osvetio, jako je pogrešila. Ona je sebi najgora kazna, a za nju je bolje da me ne pominje jer više neću da se ustručavam i ćutim, ni zbog Joce, ni zbog njene porodice - završila je Jocina sestra.

Podsetimo, pre nekoliko dana u domaćim medijima pojavile su se prepiske Maje Marković sa hirurgom. Markovićeva je negirala da je varala svog tadašnjeg verenika Jovicu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

BONUS VIDEO:

Kurir