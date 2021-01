SAMO BOLESNA OSOBA BI OPROSTILA MAJI! JEDVA ČEKAM DA JE PRIJAVIM: Janjuš zgrožen BIVŠOM, ona je mislila da će se POMIRITI? (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš zamerio je bivšoj devojci Maji Marinković što mu stalno spominje ćerku Krunu.

Maji je skrenuta pažnja da to ne treba više da radi.

"Da, ali on meni stalno pominje porodicu. On se stalno kleo u svetinju, pa je pogazio. Ja stalno trpim te provokacije. Ne mislim da je to u redu, ali ja ufaektu ne znam šta da mu kažem. Na neki odvratan način komentariše te naše se*sualne odnose. Ljudi treba da vide kakve stvari radi on, a ne da stalno mene pominju", objasnila je Maja.

foto: Printscreen

"Da li si svesna koliko si ponižena od strane Čorbe, to Janjuš tebi nikada nije radio?", pitala je novinarka.

"Svesna sam, ali ja sam sebe ponizila, a ne on mene. Ja sam bila korektna prema njemu, ali eto uradio je to. Janjuš mi je priredio mnogo gore stvari, napolju, ne ovde. Moja je greška što sam se prebrzo prebacila u drugi odnos. Nisam smela, jer da sam znala šta će da bude ne bih stupila u taj odnos", rekla je Maja.

foto: Printscreen

"Stiče se utisak da bi se opet vratila Janjušu?", bilo je naredno pitanje.

"Ne, nikada se ne bih vratila. Ja sam rekla i Matoroj i Sanji da to treba da seku u korenu. On je sinoć na igri istine mene opet provocirao, ne mogu da podnesem te uvrede. Ja sam onda ušla u rehab, ali mu se nisam obraćala, bila sam sa Marijom. On mene čačka stalno, ali ja ne mogu da iskuliram, jednostavno ne mogu da prećutim. Čujem, ne mogu da ne primetim, i onda ja njemu svašta kažem. Znam da će ovako trajati do kraja rijalitija. To dobacivanje, mislim. Dosta je povređen sa moje strane zbog tog odnosa sa Čorbom. On je rekao da mu ne smeta, a Vladimir mi je rekao da mu ne veruje, i da je siguran da laže. Da smo u spoljnom svetu, on bi me prihvatio, bilo bi drugačije", rekla je Maja, pa dodala:

foto: Printscreen

"Mnogi će da kažu da je bilo iz inata, ali nije. To mi je bila, pa mogu da kažem neka prečica."

"Ona je ubeđena da bih ja bio sa njom. Ona je stvorila u glavi, da ona šta god da uradi, da ću ja doći, i biti okej sa njom. ja nikada u životu ne bih mogao, niti to može da se desi. Samo bolesna osoba bi joj rekla da je sve oprošteno. To nema veze sa vezom. jedva čekam da izađem iz ovoga, i da odem gde treba da odem, i da zabranim pristup. Znam iz kojih razloga. Zabraniću pozive, poruke, sve", objasnio je Janjušević.

foto: Printscreen

"Verujem mu za ovo, okej, možda ja grešim, možda imam iskrivljenu sliku. Ne znači da sam u pravu, ali kada već kaže za spoljni svet, i sebi stalno u bradu govori "napolju". Verujem da se napolju nećemo ni sresti", dodala je Maja.

"Napolju će dobiti prijavu, na to sam mislio", ubacio se bivši košarkaš.

"Ja zaista mislim da me voli kao Boga. Nikada mi nije rekao da me ne voli, nego je uvek pitao: "A ti mene?", objasnila je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

