MIŠEL IZAZVAO TOTALNI KOLAPS! Pevač zaratio sa pola crnog stola, Tomović se obrušio na njega zbog odnosa sa dve Dragane! VIDEO

Vladimir Tomović progovorio je o najaktuelnijem dešavanjima u rijalitiju, pa je zaratio sa Mišelom Gvozdenovićem, zbog pevačevog odnosa sa Draganom Mitrović i Draganom Burmazović.

- Ljudi mogu danima da čame pored televizora, vaša porodica, a da vas ne vide. Vaši ljudi gledaju Pink od jutra do mraka, a ne vide vas. Neću previše da oduzimam vreme, osvrnuću se na par odnosa. Postoji vas ovde 20 koje nerazumne ne možemo da urazumemo. Mića je pokušao sada da izazove nečiju reakciju. Pre će mrtvaku da izazove uzdah, nego da Ivana Marinković kaže svoje mišljenje. Evo, Mišel i Dragana se malopre držali za ruke, za mene je to veza. Dragana, dozvolila si da u svakom Mišelovom odnosu budeš zamena - pričao je Vladimir.

- Meni je smešno sve što pričaš ti - poručio je Mišel.

- Da li je to zbog toga što ne razumeš? - uzvratio je Tomović.

- Da, ja sam glup, a ti pametan - dodao je pevač.

- Pa ti si juče rekao da bi otišao odavde bez para, samo da ti otvore kapiju. Ja to nikada ne bih rekao. Dragana misica je doživela ozbiljno poniženje ovde. Pitanje, zašto je Dragana Mitrović (Spasojević) zaslužila ovih par meseci da je držiš za ruku, a Dragana misica ne? Ona ti je rekla da si folirant. Meriš šta ti je rekla Dragana Burmazović, a ne druga Dragana - pitao je Vladimir.

- Mi smo ovde pet meseci, svakako da sam mu bliža. Gledajte sebe - rekla je Mitrovićka.

- Ovako, gospodo. Dragana Burmazović, sada ću da kažem kako te je Mišel ponizio. Potcenio si je, Mišel, prekinuo svaki kontakt sa njom jer je rekla da gledaš u kamere, a maziš devojku koja ti je rekla da si folirant. Ali je i njoj finale u petak i nedelju, pa joj odgovara da joj maziš ruku - istakao je Tomović.

- Ne samo da je rekla da je folirant, nego to i misli - ubacio se Kristijan Golubović.

- Ali ona mi se izvinila, a Dragana Burmazović ne - odgovorio je pevač.

- Ovako, nisi me saslušao ni minut kad sam pričala. Čujem da nećeš da pričaš sa mnom. Ja možda jesam prenaglila što sam rekla to javno, a ne tebi, možda bi ti bila reakcija blaža. Sinoć, pitaš Anu da li ima cigaretu, ja ti nudim, ti glumiš ludilo - zamerila je Dragana misica.

- Ovoj devojci je teško, oči su joj pune suza - dodao je Tomović.

Aleksandri Nikolić je zasmetalo što se pravi drama od toga, a zadrugari su je napali.

- To je glupost, plače zbog gluposti - istakla je Aleksandra.

- Ona ima emociju - poručio je Kristijan.

- Koju emociju? - nastavila je Nikolićeva.

- Mišel ovde glumi Dragani Burmazović čeličnog vojnika koji glumi ruku Dragane Spasojević (Mitrović) - istakao je Vladimir.

- Ja više nemam želju da pričam sa Mišelom, dva puta nije hteo da me sasluša, čak ni da me pogleda dok sam pričala. Ovde ima ljudi koji su mu gore stvari uradili. Ja stojim iza toga da jesi pogledao u kameru. Krivo mi je što ti to nasamo nisam rekla, jer verovatno ne bi tako reagovao na mene - rekla je Dragana misica.

- Da li ti misliš da ja ovde ili napolju se družim iz koristi? Nikad se Mišel Gvozdenović nije družio iz koristi, radi karijere, love i ostalo. To treba svi da znaju - poručio je Mišel.

- Koliko ja tebe poznajem, kako treba ja to da znam? - dodala je Burmazovićeva.

- A ja te sada pitam, zašto si imao dobar odnos sa Miljanom Kulić? - dodao je Tomović.

- Po meni niko ne može da p*ša! Ni ovde, ni napolju. To tvoje p*šanje, to možeš tamo negde, a ne meni - rekao je Mišel.

- Devojka nije napravila nijednu grešku. Slušala sam pažljivo šta ste pričali. Ja jesam pravila nenormalne greške. A Dragana je ušla, rekla da ga dugo zna, a on igra sa Sanjom, neće da priča sa njom... Nemojte da radite ovo Mišelu, posle će da ipadne naša žrtva. Devojka je ušla sa najboljom namerom, on joj to radi - ubacila se Miljana Kulić.

