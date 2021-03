PUKLO KUMSTVO?! Janjuš birao između dva prijatelja, pred svima otkrio: Nikada ne bih bio ljubomoran na njenu pobedu! (VIDEO)

Zadrugari biraju između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Na red da nominuje je došao Branislav Radonjić Brendon, a nakon njega je ustao Marko Janjušević Janjuš pa poslao Miljanu u izolaciju.

- Miljanu znam 6 godina. Prvi susret sa njom je bio kada me je ona zagrlila tada naprskana nekim sprejom. Ona i ja trenutno funkcionišemo okej. Pa Zola je kul lik ima taj momenat da ga svi prepoznaju kao MIljaninog bivšeg dečka, ali je on ovako sjajan, kreativan, kul lik, lik koji ima mesto u rijalitiju i sa i bez Miljane. Miljanu ne mogu da šaljem u izolaciju, jer je znam dugo, ona je meni kao školska drugarica, šaljem Zolu - rekao je Brandon.

Naredni je bio Marko Janjušević Janjuš.

- Ova nominacija 5 ili 6 put. Miljana i ja imamo neverovatan odnos, uvek sam joj popustio za sve u životu, uvek sa njom nađem kompromis. Ona mene ne može da iznervira, niti je shvatam ozbiljno ni za šta. Ona je van rijalitija druga osoba, ona je meni jako draga napolju. Ona je jedna od retkih, ja nikada ne bih bio ljubomoran na njenu pobedu u bilo čemu. Ona zna sve šta ja mislim o njoj - rekao je Janjuš, pa prokomentarisao Zolu.

- Sa druge strane Zola je meni sjajan drug, on je mnogo dobar. Poštuje me baš i ja njega. Ne mogu da ga pošaljem, poslaću Miljanu. Mislio sam da pošaljem Zolu da se odmori, ali sam odustao od toga. Zola ti Miljanu voliš i to svi mi znamo, ali ja ne mogu da te nominujem - završio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

