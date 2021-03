MAJKA RIJALITI ZVEZDE BEZ CENZURE! MIROSLAVA SIMOV: Moja Tara će UMRETI, Ša je manipulator, samo je zavlači! ŠOK!

Miroslava Simov, majka Tare Simov, zabrinuta je za svoju ćerku. Njoj se uopšte ne dopada šta se trenutno dešava u "Zadruzi", pogotovo ne podržava odnos koji njena naslednica ima s reperom Nenadom Aleksićem Ša, kojeg je zbog toga ostavila supruga Ivana.

Ona o reperu uopšte nema lepo mišljenje i optužuje ga da je on jedini krivac za loše stanje njene ćerke.

foto: Printscreen

- Moja Tara je sve rekla kad je kroz plač tražila majku. Što je tražila, to će i dobiti. Svako ima pravo na majku, pa i moja ćerka. O Aleksiću nemam komentar. Da li je to sve dogovor njega i njegove žene, ja to ne znam, mada je Đedović rekao da je ona prešla preko njegovih prevara - sto i više puta. Najmanje želim da mi neko osuđuje i sataniše dete tamo, da joj sisaju krv. Isto tako, ne dozvoljavam da i Ša napravi frku, pa da se izvuče i posle pobegne u sobu, a da Tara bude kažnjena, pa da je on drobi ujutru i psihički torturiše dok ona plače. On mene ne dotiče, ali ako misli da će da se opere preko mog jadnog deteta, koja ne može da stoji koliko je smršala, a smršala je, jer on ždere na 15 minuta kao bela ajkula, vara se.

foto: Printscreen/Pink TV

Da li je Tara zaljubljena u Ša?

- Emocije postoje, ali ona ima samo 20 godina. Moguće je i da se on zaljubio u nju, ali on ima 40 godina i može da joj prodaje maglu, težak je manipulator. Ša mi je jedini krivac za sve. Greška je jedino što je on zauzet čovek, pa joj je prodao žvaku. On je nju nagovarao da pobegne s njim, onda bi onda morala da plati 50.000 evra kazne, mi to nemamo da platimo, mi ne živimo luksuzno.

Kako odgovarate na mnogobrojne optužbe da je Tara psihički labilna?

- To je strahota. Moja ćerka će umreti tamo prirodnom smrću, ona je senka. Ugrožena je i psihički i fizički, ona plati za sve, a Ša preskače tri puta krov, prošeta se malo, cereka se i prođe nekažnjeno. Njegova žena Ivana šta god da odluči, to je njihova stvar, ali čujem da se oglasila i njegova jetrva, koja uopšte nije naklonjena tom braku.

foto: Printscreen

Šta bi bilo najbolje za nju trenutno?

- Da Taru odvoje od Ša i da je smeste u rehabilitaciju, da mu se ne dozvoli pristup tamo, jer on stalno dolazi kod nje da joj kuka i da se žali. Ona je zbog njega svako veče na infuziji. Čim mu okrene leđa, on je ogovara, njemu je sve "sprdnjica", kako on kaže.

Reper se požalio U teškom sam stanju, prso sam načisto Tara i Ša ponovo su pričali o svom odnosu. - Ovo s**nje smo napravili ti i ja, ne samo ja. Ti ne razumeš, kod Ivane je sve, svi računi. Ne možeš meni da se izd***š, stalno mene d*kaš, kao da sam ja tebi nešto uradio, u teškom sam stanju, razumi u kom sam haosu. Jezivo! Imaš 20 godina, ali nisi retardirana. Sve je otišlo u pi**u materinu. Sad moraš biti razumna! Ja znam koja je moja granica, ne može to Ivana da mi radi - objašnjavao joj je Ša, nakon čega je ona izašla iz garderobera. - Prso sam načisto, upropasti mi život i onda me još je*e! Ne mogu više, ne mogu! Ne mogu nikome ni da pričam, ovo ne može da se ispriča - završio je Ša kroz suze.

Ko su vašoj ćerki pravi prijatelji u "Zadruzi"?

- Marko Đedović i Nataša Radan, ona je dosta lojalna Tari. Ona je nju skoro počupala jer je Ša napravio frku i pobegao u sobu.

Imate li nešto da poručite na kraju svima onima koji napadaju Taru?

- Imam, molim da neko zaštiti moje dete, da se napiše neka lepa reč o njoj, dosta je bilo tih osuda sa svih strana. Nek joj neko da krila, toj devojci koja tamo kopni i koju nazivaju ljubavnicom, koju svi redom napadaju. Ona je došla u "Zadrugu" da ostvari svoje snove i nije ništa kriva.

foto: Instagram, Printscreen

Šta se dešava s procesom protiv Anđele Veštice, koju Tara optužuje da ju je krvnički pretukla?

- Država je nju tužila za sakaćenje mog deteta. Mučila mi je ćerku 45 minuta. Da je nisam iščupala od njih, ubili bi je. Imala je 148 povreda, bila je odvedena u Urgentni centar. To je sad trenutno zastalo u tužilaštvu, ali će se uskoro aktivirati. Pet ih je bilo, udarana je čizmom iz sve snage u lice, rebra, pokidale su joj arkade, pa sečene do koske i mesa. Uradile su joj to zbog toga što je pominjala neka četiri porno-snimka. Mogla je da završi kao Tijana Jurić.

U kakvim su odnosima Tara i Soraja?

- Srele su se u Skoplju na piću i to je to. Poslala je Tari dosta stvari i poklona, ali ja to vidim sad kod nekih drugih takmičarki, a ne kod moje ćerke.

Marko Đedović i Sandra Rešić sigurni Ša bi odmah ušao u vezu s Tarom, samo da mu žena potvrdi razvod foto: Printscreen Marko Đedović i Sandra Rešić, reperovi prijatelji, prokomentarisali su trenutni odnos između Tare i njega. - Nisu sad dobro psihički, pakao je među njima. On zna u sebi da ga je žena ostavila, ali mu treba zvanična potvrda. Sve bi to promenilo. Ušli bi u vezu nakon toga, sigurno - počeli su Sandra i Đedović. - Prvi put kad su imali baš lošu raspravu, rekla sam mu da prema Tari nije fer sve ovo, a on mi je rekao da ne može ništa dok ne izađe napolje - dodala je Sandra. - Ivana ima pravo na sve sada. Ali on je nečiji sin, brat... Gde su ti ljudi, da se oglase? On neće ništa uraditi dok ne čuje nešto od svoje majke, oca, nekog svog, potpisujem! On se vodi principom da je veći greh ako on ostavi nego ako bude ostavljen - dodao je Đedović. - On sad priča sa mnom kao da ja sve znam i da ga podržavam u svemu što radi, a to nije baš tako. I onda se samo prebaci i kaže mi: "Da li ti znaš da ja Ivanu volim najviše na svetu?" - istakla je Sandra.

Aleksandar Panić

Kurir