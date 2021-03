IVANA JE DIVNA I VASPITANA! Ljuba Pantović osudila TARU I ŠA, otkrila da on ima PRIJATELJICU koja se LAŽNO PREDSTAVLJA!

Ljuba Pantović, bivša učesnica rijalitija, komentarisala je odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

- Nismo se družili u rijalitiju jer ja iskreno saspem ljudima sve u lice, a on ne trpi kritiku. Ja mu kažem neke stvari iskrneo i on se naljuti. Baš me briga, rekla sam ti šta i kako izgleda, pa ti radi šta hoćeš. Ja sam rekla ''Bože sačuvaj'', videla sam da je to sa Draganom Mitar u dvojci katastrofa, ali sa Draganom je bilo drugačije. Dragana jasno stavlja do znanja da se zeza, ne priča o ljubavi, zaljubljenosti, glupostima i nekim forama. I njoj sam tad rekla tebi ovo ne treba, jer je tad bila sa Sinišom - započela je Pantovićeva.

- Ovo sa Tarom je 500 puta gore i ozbiljnije i uvredljivije po one koji su napolju. Zvali su me da dam komentar, ali izbegavam. Generalno, situacija mi je bljak, utoliko pre što poznajam i njegovu Ivanu, koja je divna, vaspitana, gleda svoja posla, ne gura nos gde joj nije mesto, uvek ga podržava i sad jedna takva žena treba da gleda tako nešto. Upoznala sam je na kratko posle Zadruge, popili smo u Ivaninom salonu piće, malo popričali i to je to, nema potrebe da se čujemo. Znam da ima ljudi koji im se predstavljaju kao prijatelji, ali nisu. Ta osoba je napolju, oglašava se kao prijajtelj, ali nije prijatelj ni Ivani ni Nenadu. Štaviše loži se na Ša - istakla je Ljuba u emisiji "Pitam za druga".

