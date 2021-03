NEĆU DA LEŽIM I DA SE GRLIM SA TOBOM, HOĆU ODNOS! Čorba ponizio Maju kao nikad, pa joj spomenuo Mensura! VIDEO

Maja Marinković odlučila je da otvori dušu o problemu sa Milanom Jankovićem Čorbom. Tu se pojavio i Čorba, te su njih dvoje ponovo ušli u sukob zbog piva, oko čega se svađaju već satima unazad.

- Nije on mene zvao da se vaćarimo u WC-u, ja jesam prebacila za ta piva, ali to nije u kontekstu da sam ja njemu kupila pivo od dvesta dinara, on je tako shvatio, nije bilo pipkanja, nego ono naše, kada uvek radimo kada se njuškamo. Samo sekund! Ja sam tebi rekla, jer si ti meni rekao kakva sam ja riba i spomenuo su lovu! Ti si meni pre toga rekao: ,,Boli ga uvo za lovu, kakva si ti riba" - poručila je Maja.

- Došla si tu i zagrlili smo se - rekao je Čorba.

- Nije tako bilo Čorba, nemoj da pričaš sad tako! - rekla je Marinkovićeva.

- Meni nije bilo u cilju da je uvredim! - poručio je Čorba, potom je Maja demonstrirala kako je razmenjivala nežnosti sa njim.

- Ti budiš neki bes u meni! - rekao je Janković.

U sve se umešao i Mišel Gvozdenović, koji je bio isprovociran Majinim ponašanjem, te joj je sasuo sve u lice.

- Ja smatram da ovaj vaš odnos ne valja ni po tebe, ni po nju. Čorba me nikada nije pitao o njihovom odnosu, a Maja sto puta - rekao je Mišel.

- Bio sam džukac, video sam kerušu, drugi kerovi su bili oko nje, ja sam uspeo da je osvojim. Ja sam nju napao i osvojio, posle toga sam se distancirao, jer sam video da nema potrebe, kasnije sam osetio potrebu da treba da budem sa njom, jer mi je bilo žao kroz šta je sve prošla. Neću da ležim i da se grlim, hoću odnos kao sa Erminom, drugarski. Nekad žene izazivaju u muškarcima! Ko bolje j*be, Mensur ili ko? - urlao je Čorba.

- A to te boli! Možemo da se distanciramo, zato što si folirant! - poručila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/I.B.

