KRISTIJAN PRVI PUT NOMINOVAO ŽENSKU OSOBU U ZADRUZI! Golubović osudio TARU I ŠA: ŠVALER I ŠVALERKA, bude najgore kod ljudi (VIDEO)

Tokom nominacija, Kristijan Golubović je po prvi put poslao žensku osobu u izolaciju, a to je bila Tara Simov. On se prilikom izlganja obratio i Nenadu Aleksiću Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Meni nije težak zadatak. Meni je Čorba najbolji priajtelj ovde, njega sam upoznao ovde, iako sam znao dosta ljudi od ranije, njega sam baš zavoleo. On ume da bude jako loš, nevaspitan. On kaže da ima loše iskustvo sa ženama, da li ga je neka povredila, ne znam, pa je on takav prema njima - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Taru sam upoznao ovde, do duše kontaktirali smo preko nekih poznanika pre, ali to nije bitno. Ona izgleda kao manekenka, ali se ne ponaša tako. Prema meni se ne ponaša lepo, mada ja sam čovek tenk. Ona je htela mene da ubode svuda, ali nije uspela, a i ja sam jak. Ne sviđa mi se ovo što je uradila od Šaovog života. Ta cena je prevelika, jer se stalno svađaju. Oni su švaler, švalerka, bude najgore rekacije kod ljudi. Videli smo kako se sve obrušilo na Nadicu. Meni je Ša bio ortak, koji mi je pričao da je to prijateljstvo. Ja sam primetio to odavno. Ja ne verujem u prijateljstva između muškog i ženskog. Tu ne mogu da se definišu osećanja.

- Ovaj put je pokazala u malim dozama ono što tvrdi da je prikazala prošle sezone.Ono sinoć nije trebalo ni jednom ni drugom, ona ponašanje njeno je strašno. Ja znam šta je Ivana prolazila i šta prolazi iako je ne znam, jer je to prolazila moja žena, to je normalno. Mora tu kod njih ozbljna dresura, pogotovo za Taru, Ša moraš biti toga svestan. Ja ti želim svu sreću brate, ali šaljem Taru. Ona mora drugačije da se ponaša, jer izgleda top, ali ponašanje nije normalno - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:07 KIJA KOCKAR SVAKI DAN IMA NOVU FRIZURU, A OVA JOJ STOJI TOP: Napravila promenu koju joj je Kaća Živković odmah komentarisala!

Kurir