REKAO JE DA SAM BOLESNA, POMINJAO MI DETE I KRAO HRANU: Dragana Mitrović zbog Filipa Cara završila u SUZAMA, nije očekivala IZDAJU

Filip Car uspeo je u rijalitiju da rasplače Draganu Mitrović kojoj je pominjao dete.

"Da li misliš da je zbog krema i čipsa u redu da pominješ Dragani dete i rasplačeš je?", glasilo je pitanje.

"Pogrešno me je shvatila, ja sam joj rekao: "Dragana, sunce, stani". Ona mi je rekla da je ne zovem sunce, ja je pitao šta treba da kažem, kao drugi da je k*rva i da je ubila dete, ona počela da vrišti", pravdao se Car.

foto: Printscreen

"Ja sam došla da ga pitam za to, on je preokrenuo priču, rekla sam mu da je lopov. Napala sam druge ljude zbog njega, a uhvatila ga sa hranom...", ustala je Dragana.

"Njoj su već u sobi rekli da se ne svađa sa mnom, da sam pijan, ona krenula da pravi haos", dodao je Filip.

"Filipe, tvoja namera je bila i te kako da udariš nisko. Sestra ti je u šestom mesecu, ja sam se u šestom porodila... Jedi g*vna. Kreten si, šta ti nije jasno?", uzvratila je Mitrovićka.

"On mi je tada rekao da sam bolesna, mi nemamo odnos da me on zove ljubavi i sunce... Onda je pomenuo to za dete, zna se na šta je aludirao...Ja sam bila u šoku... On je poslednja osoba za koju sam mislila da će da mi krade hranu... Zna se gde mi je bolna tačka, to mi je Marija Kulić pomenula, ja nikad nisam ubila svoje dete, ja sam se porodila, ne znam koliko puta da objasnim... Rodila sam živu ćerkicu... Nikad ne bih abortirala... Izgubila sam svoje dete, rodila prerano devojčicu. Šta je hteo time da postigne, apsolutno da me uvredi", pričala je Dragana kroz suze.

foto: Printscreen

"Au, au... Uvek mi u svađi prave to, da ja radim nešto. Izvini eto, pogrešio sam, nemoj više da mi se obraćaš. Mogu i ja to da gledam, ti si mi sestru pomenula", komentarisao je Car.

"Sram te bilo, mrš! Ti si jedan ološ! On je kvaran i udara nisko! Ništa mi nije kada me nazovu k*rvom, znam da nisam, ali nemojte ovo da mi radite. Ja sam protiv abortusa, nikad to ne bih uradila...", nastavila je zadrugarka.

"Ona tačno ide do stadijuma u svađi dok ne kažeš nešto da je povrediš. Po deseti put sam se izvinio", smatrao je Car.

"Folirantu jedan!", poručila je Dragana.

Kurir.rs