ZADRT JE, TVRD, DRZAK BEZ PREMCA! Brendon osuo paljbu po Mišelu, pevač EKSPLODIRAO: Video je od MILJANE, pa misli da može i on!

Zadrugari danas biraju najdrskije rijaliti učesnike među njima, a prvi je izbor napravio Branislav Radonić Brendon, po čijem je mišljenju to Mišel Gvozdenović.

- Mnogo je drskih ljudi u Zadruzi, a većina njih potrebu za drskošću ispoljava na 101 način, tako bih bez premca rekao Mišel, pa 10 mesta prazno. On je zadrt, tvrd, jednostavno, pronalazi mak u koncu. Protežira neke neistine, laži, jeftine rijaliti fore, smatra da je njegov termin u pola sedam za kupatilo, ostavlja donji veš misleći da ja znam koje su njegove gaće. On je podla osoba, juče se hvatao za polni organ misleći da će me uvrediti, izgovarao je ružne reči - počeo je Brendon.

- Kada je neko ovako bezobrazan, ja moram da... Rekao sam mu da je zvezda, ali u ku*cu! Ti si bezobziran, i bezobrazan, ja ću da se obraćam kako ja želim. Ti se ponašaš kao da nisi jeo pet dana, nemaš obzira, ovde postoji neki red što se kupanja tiče. Nemaš poštovanje prema nikome, to radiš po drugi put... Jako si bezobrazan, a onda dođeš u pab i tražiš wc papir. To znači da si dupljak - dodao je Mišel.

- Ti imaš problem da budeš to što jesi - govorio je Brendon.

- Ćuti molim te purpurićko! - dodao je Mišel.

- Besan si, i gnevan. Juče mi je mahao organom ljudi, kako ja da znam koje su njegove gaće? - govorio je Brendon.

- On je video da Miljana može tako, pa je mislio da može i on. Čekao je podršku od nje, a ja sam lepo rekao da izađe i da sačeka - objašnjavao je Mišel.

- Šta si ti radio po wc -u? - pitala je Rialda.

- Pričaju da si ke*ao , ali ja ne tvrdim - dodao je Mišel.

