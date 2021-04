MILJANA PRESTALA DA PIJE LEKOVE: Svaku noć sanjam BEBE koje sam ubila, ne mogu više! IDEM U PAKAO

Miljana Kulić kaže da će ostati u "Zadruzi" do kraja da bi zaradila novac za sina Željka, a da će potom da se ubije! Problematična Nišlijka smatra da će svakako otići u pakao jer je za godinu dan imala tri abortusa.

Rijaliti zvezda je nedavno doživela nervni slom, ošišala se na ćelavo, a sada je zaključila da nema više razloga da živi!

- Želim da pobegnem iz "Zadruge", ali neću, jer želim da zaradim novac za Željka. Hoću da ga obezbedim, da ima sve što mu treba, a onda ću da se ubijem! Ne mogu više da živim ovako! Muka mi je od svega! Uništila sam porodicu, mama i tata su mi teško bolesni, nemam ljubav, nemam ništa - jadala se Miljana.

Ona je priznala da je jedan od razloga zbog kojih želi da umre i to što je imala tri kiretaže:

- To mi je najveća greška u životu! Trebalo je da rodim bebu još prvi put kad sam zatrudnela sa Zolom. Pa makar me on i ostavio i sama ga gajila, kao Željka. Zbog toga ću ići u pakao, a kad je već tako, što se ne bih i ubila? Znam da je samoubistvo greh, ali ionako zbog abortusa neću završiti u raju. Svaku noć sanjam bebe koje sam ubila, imam strašne noćne more, ne mogu to više da izdržim. Zato sam se i ošišala na ćelavo, pukla sam zbog svega.

Na pitanje cimera da li je svesna da bi time dokrajčila roditelje, Mariju i Sinišu Kulića, odgovorila je:

- Već sam ih uništila. Tata mi ima rak grla, mami su radili biopsiju štitne žlezde i limfnih čvorova... Bolje im je bez mene! Ostaviću im novac da brinu o Željku. Ako se ne ubijem, završiću na psihijatrijskoj ustanovi, a tamo sam već bila i ne sviđa mi se!

- Ispitivala me je kako se zatvorenici uz pomoć čaršava vešaju! Terala me je da joj to objasnim, ali nisam hteo! Neću budalu da nosim na duši. Pitala je i da li bi poginula ili samo polomila noge ako skoči sa pet metara visine, kao i šta bi se desilo da popije domestos! Kad je pritisnem i izvređam jer tako priča, onda se vadi da samo želi malo da uplaši produkciju da bi joj dali sve što traži! Njoj ozbiljno nije dobro i mora pod hitno na lečenje - ispričao je žestoki momak, koji pazi na nju otkad Marija nije u rijalitiju.

Prestala da pije lekove Miljana je psihički pukla zato što je prestala da pije terapiju koju joj je prepisao psihijatar. Ona se skinula sa lekova kako bi mogla da ide na poligrafsko ispitivanje i tamo dokaže da li je maltretirala Mišela Gvozdenovića. Zbog njenog lošeg psihičkog stanja produkcija želi da otkaže poligraf i da je ubedi da ponovo počne da pije terapiju. foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/Informer