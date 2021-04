ALEKSANDRA PROMENILA ODLUKU, PRUŽILA DRUGU ŠANSU MAJINOM BIVŠEM: Nikolićeva mu je dala ULTIMATUM koji će morati da ISPOŠTUJE!

Kristina Spalević i Kristijan Golubović prišli su Marku Janjuševiću Janjušu kako bi sa njim popričali o odnosu sa Aleksandrom Nikolić, koja je u tom trenutku bila pored njega.

Ona je nedavno izjavila da se neće imati ništa sa njim, a sada je odlučila da se druže kao pre i dala mu je drugu šansu.

- Da je normalna, da hoće da bude normalna, ne bi me niko interesovao, mene svakako niko ne zanima - pričao je Janjuš.

- Voliš i ti avanture, muka ti je bila u hotelu, hoćeš da prigrliš, crveni veš, gori sve - rekao je Kristijan.

- Ona će sama da sedi do kraja života i sve će raditi od nemoći, to je nedokazano i to je kraj - dodao je Janjušević.

Potom je Janjuš počeo da hrani Aleksandru pastom, a ona je na vrlo zavodljivi način jela iz njegove ruke.

- Dogovorili smo se da se družimo, ali da ne radiš neke stvari koje mi smetaju, neću ni ja da radim neke stvari koje tebi smetaju - pričala je Aleks.

- Ja u tebe imam poverenja, meni ništa ne smeta - rekao je Janjušević.

Potom su Aleksandra i Janjuš nastavili da razmenjuju nežnosti, a onda ga je ona ušukala i donela posteljinu.

