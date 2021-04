CEO RIJALITI SE PITA ŠTA SE SA NJIMA DVEMA DEŠAVA: Monika i Paula pred kamerama otkrile da li su u ljubavi i maze li se u KREVETU!

Monika Horvat bila je gost radio emisije u rijalitiju, a pitali su je u kakvom je odnosu sa Paulom Hublin.

Mnoge je zanimalo da li je Monika zaljubljena u Paulu jer je to rekla jednom od učesnika.

foto: Printscreen

"Nikome ništa nisam priznala, neko je slagao! I nemoj direktno da me pitate takve stvari, i da preko laži praviše, a ako neko treba da zna da li sam zaljubljena treba Paula da zna, a li ako budem bila njoj ću da kažem", rekla je Monika.

"Što se tiče mene i Monike, pa eto! Šta da kažem, ja vidim da prolaze pored nas i kažu kako smo lezbejke i da se vaćarimo po krevetu, ali to nije tačno pa je posle bilo kako se mazim sa Teodorom, i sve što su mogli da mi zalepe ovde, zalepili su! Bile su razne insinuacije ovde, ali ja sam sa prijateljicama bliska i posesivna. Ja sam isto čula kako ona napada Filipa jer je zalojubljena u mene, ali me zabole briga i ja sam napala Cara zbog Frana jer ga volim, bili smo zajedno, a sa Filipom sam super i ne mislim im loše", rekla je Paula.

foto: Printscreen

"Paula, da li želiš da se pomiriš sa Franom jer si skapirala da si ukanalila sebe?", pitali su Paulu.

"Ja ne bih bila sa njim i nisam to rekla, jer me ne privlači na taj način i ne znam odakle to pitanje! Ja sa sprdam, a to što gleda u mene i ja nju njega to su normalne stvari, ali kada porekne ja se upalim jer ceo svet vidi da gleda, a ja ne planiram da se mirim sa njim! Nisam proveravala da li ćemo se miriti, jer znam da nećemo, a videla sam lančićem da će Rialda i Kenan biti dugo zajedno", rekla je Paula.

Kurir.rs/K.Đ.