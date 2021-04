KAKVA MUŠKARČINA! ZA LJUBAVNICU MU KRIVA ŽENA Ša sve svalio na Ivanu jer ga je OSTAVILA, pa progovorio o Tarinom ŠAMARANJU

Nenad Aleksić Ša, koji je javno prevario suprugu Ivanu sa Tarom Simov, sad se pere i za krah braka krivi suprugu.

Naime, posle pitanja gledalaca da li bi ženu Ivanu više poštovao da te je šamarala i tukla kao Tara, reper je počeo da se brani.

- Nemam adekvatan odgovor, ko kaže da je Ivanu nisam cenio i poštovao? Držao sam je kao malo vode na dlanu! - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- On pokušava da okrene vodu na svoju vodenicu. Sam čim kako se završilo i na koji način, može da se razume da nije poštovao! - rekla je Rialda.

- Nisam ja ostavio Ivanu - ubacio se reper.

- Ne mora da se desi neki čin, da bi se tu nešto videlo! - rekla je pevačica.

- On je ušao u rijaliti i rekao da mu je brak bio bajka, pa je uradio ovo, sve je videla i logično je da će da ga ostavi. 7 godina braka je bacio u vodu, zbog veze koju neće uspeti, za vezu u kojoj se ponašaš kao neurotični slučaj i sam znaš da si sa neurotičnom devojkom! Ivana tebe nije ostavila, nego si ti ostavio nju. Ivana sada kada bi došla u Rajski vrt, ali nije blesava da posle svega dođe, kao i kada je bilo sa Draganom Mitar, pa se povukao, a sada si je toliko ponizio - rekla je Miljana.

- Rekao sam da je imao mirnu vezu, tako ispada tebra, kao što je Janjuš imao mirnu luku, možda mu je to bilo dosadno. Nije potrebno da pričamo ko je koga ostavio, suvišno je pričati, ne pita s eko je koga ostavio! - izjavio je Karić.

- Ako te neko ostavi, imam pravo na svoj život, Ivana me je ostavila - ponavljao je reper.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne znam što si ušao, bilo ti je bajka, ja sam ušao zbog para i napravio šta sam napravio! Bajka je bajka, bajka je da uživaš, ja mislim da si ti imao sve - dodao je Janjuš.

- Nisam ja nikoga ostavio, ja sam ušao zbog love, navikao sam da zarađujem pare - izjavio je Aleksić.

- Potenciranje ko je koga ostavio nema potrebe, kada je tvoj odnos sa Tarom počeo, da li je to prevagnuo da li je ona tebe prva ostavila, ti bi krio emocije prema Tari do kraja, bilo bi tajno, to je nebitno, ti si uzeo život u svoje ruke bez svoje žene, onog trenutka kada si se zaljubio! Potenciranje ko je koga ostavio je nebitno! Da nije ona tebe ostavila, ti bi možda još, 3, 4, 5 meseci, zbog dogovora, ti bi krio emocije, vezu, poljupce, ili bi to držao u sebi, ili bi to uradio sve kada izađeš napolje! - objasnila je Sandra.

- Meni je Nenad rekao da se nikada ne bi razveo od supruge, da mogu da budem druga, ali da se ne viđam ni sa kim - ubacila se Tara.

- Uopšte nije tako bilo! Tarinih laži mi je pun k*rac, nikada nisam rekao da si druga, ti si rekla da nećeš da budeš druga, ili prva, ili ništa, ne mogu više te laži - izjavio je Ša.

- Ti si prvi put si doživeo da te neko šamara, prvi si put ti Ša osetio - rekao je Lepi Mića.

kurir.rs

