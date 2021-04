ŠA NE MOŽE DA DOZVOLI DA GA ŠAMARA: Nadica iskritikovala TARU, dočekao je RAFAL OSUDA I PRETNJI! Simova i Mića URLALI! (VIDEO)

Nakon snimka na kojem Tara Simov lupa šamar Nenadu Aleksiću Ša, Nadica Zeljković imala je komentar što je pokrenulo burne reakcije njenih cimera:

- Ovo je meni fascinantno. Ja non-stop pričam o tome, oni ponižavaju jedno drugu. Pogledajte kako se završavaju ove veze, bilo bi mi jasno da je neko anoniman. Ovo je poniženje i za njega i njegovu porodicu. Meni je žao tebe šta ti sebi dozvoljavaš. Ti sam sebe ne razumeš, ti moraš da vratiš poštovanje prema tebi. Ti dozvoljavaš da te Nadica naziva Ša-mar - dodala je Nadica.

- Nije bitno ko je on, bitno je šta sebi dozvoljava. Ovde mora da se osudi Tara ona je to uradila, a ne on. Ti si Nadice htela njega da poniziš - rekao je Lepi Mića.

- On ne može da dozvoli da ga žena šamara. To je šlag na torti šta je on sve doživeo - pričala je Nadica.

- Tara sram te bilo - vikao je Mića.

- Ona mora da stavi svoju glavu u šupak, nema ona srama. Ko sam ja njoj to ga govorim, ona je takva - rekla je Nadica.

- Staviću ja tvoju glavu u tvoj šupak - komentarisala je Tara.

- Ja ne mogu da verujem da on sebi to dozvoljava - vikala je Nadica.

- Ti si mahala Slobodanu Radanoviću u kazinu - rekao je Mića.

- Mi se nismo ni pozdravili, a kamoli nešto drugo - dodala je Nadica.

- Ti si mu zamerila što ti se nije javio - vikao je Đedović.

- Ja sa vama neću da komuniciram više - rekla je Tara.

