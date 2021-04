ŠA SE BRINE ZA PODELU IMOVINE SA SUPRUGOM IVANOM! Tara Simov UPUĆENA U PRAVNI POSTUPAK: Sve se deli na pola PO ZAKONU! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ne prestaje da priča o svojoj supruzi Ivani Aleksić u rijalitiju "Zadruga 4". Tara je izrazila sumnju da je njen kontakt sa Vladimirom Tomovićem možda provera za repera, kako bi Ivana videla da li će on uraditi nešto da je vrati.

- Sve što si stekao za tih sedam godina se deli na pola po zakonu - govorila je Tara.

- Šta je kupljeno i stečeno... Šta ako sam dobio poklon od majke, ništa... - pričao je Ša.

Podsetimo, pre ovog razgovora Ša je besneo zbog supruge:

- Pokazala je svoje pravo lice, na istom smo sad. Nije mi krivo, ako su hteli da me ponize, najiskrenije vam kažem, boli me k*rac. Uopšte me ne boli. Ako radi to, svako se inati samo sebi. Meni ovo ništa ne šteti, ništa me ne remeti. Samo mi je olakšala sve ovo. Nisam se ranije kajao, tek sad neću da se kajem! Želim da se što pre razvedem od te osobe i što pre da završim tu priču - poručio je Ša.

