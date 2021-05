URADILA JE NEŠTO ŠTO SE NE RADI NI NAJGOREM NEPRIJATELJU! Ša kivan na suprugu: Bilo bi NENORMALNO da i dalje živi u našem STANU!

Nenad Aleksić Ša i dalje je kivan na suprugu Ivanu, progovorio o zajedničkom stanu.

Zar ti ne zvuči sumanuto da dozivaš brata da smesti Taru u stan gde si živeo sa suprugom i da da Tari tvoje platne kartice, a dozivaš advokata da spreči tvoju suprugu da ti uzme dinar više - rekao je Darko.

- Počeću od kraja. Bilo bi sumanuto da je Ivana u stanu, ima svoju priču sa osobom X, stigli su mi papiri za razvod braka. Da sam ja na njenom mestu, odmah bih otišao. 100% sam siguran da Ivana nije tu. Što se tiče kartica, nisam govorio da ih neko uzme i koristi njima, ja imam priliv novca od muzike, što nema veze sa brakom, više sam mislio da moj brat i roditelji budu tu za Taru kada izađu. Jer sam ja za nju vezan, nju sam odabrao - odgovorio je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- To se shvatilo kao da da želiš da daš Tari na raspolaganje svoj novac, a svoju suprugu teraš i pozivaš advokate da je sprečiš da raspolaže tvojim i vašim zajedničkim novcem - nastavio je Tanasijević.

- Naravno da ću uvek izaći u susret devojci koju volim. Ne teram ja nikoga nigde. Ivana je neko ko se razvodi od mene, sa razlogom. To je u procesu, ali bi bilo nenormalno da ona i dalje živi tu. Ne znam šta je tu nejasno. Naravno da ću da brinem o osobi sa kojom sam sada. Imam pravo na svoj život, kao što ima i Ivana. Ja znam da ona ima gde da ode. Nisam ja smrad. Niko neće ostati na ulici, niko neće ostati nezbrinut - dodao je reper.

- Ti si rekao da ćeš joj oduzeti sve - prokomentarisao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam neko ko u trenucima besa izgovori svašta, ali se i pokaje zbog tih reči, to je moja ružna crta, ni meni se ne sviđa to - pravdao se Ša.

- Da li se ti plašiš susreta sa njom? - pitao je Tanasijević.

- Sad se baš ne plašim. Ja nemam pravo da budem ljut na Ivanu, uradio sam to šta sam uradio. Nije Ivana kriva za to. Ona je u jednom trenutku pokazala da nije ništa bolja od mene. Ne plašim se susreta, a nemam gram emocija od kada je uradila to što je uradila. I dalje stojim da ne želim da se vidim sa njom, video bih se sa njom da nije uradila to što je uradila. Ivana je uradila nešto što se ne radi ni najgorem neprijatelju. Ovo što sam ja uradio nije lepo, ali nikad ne bih bio sa njenom drugaricom ili njenim neprijateljem... To mi je ono... - odgovorio je on.

Kurir.rs/M.M.

