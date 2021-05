KRISTIJAN PEVA ŽENI, A LJUBAVNICA LIJE SUZE! KRISTINA SE SLOMILA: Mi pravimo planove ispod pokrivača, zaslužila sam da me POŠTUJE!

Video gde Kristijan Golubović peva svojoj ženi pesmu povredio je Kristinu Spalević koja je stupila u romansu sa njim.

Kristina je potom objasnila kako se oseća zbog toga.

"Ne želim da zvučim patetično, ali sam kroz život naučila da sama sebi budem dovoljna. Ali smetaju mi tako neke stvari, što je logično, znam da ne misli sve to, ali me nervira. Rastrzane su mi misli, sad ni ne znam da li bi se pomirio sa suprugom", objašnjavala je Kristina.

foto: Printscreen

"Meni je Ivana kao žena savršena, samo ne može da me prati, ne mogu da živim sa njom", dodao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Kristijan i ja provodimo ceo dan zajedno, zato ja ovako funkcionišem. Mi ovde ne iznosimo stvari koje pričamo ispod pokrivača, nije samo se*s, nego i neki planovi. Znam da nije sve kako Nadica priča. Sama sam sve napravila, imam se*s pred kamerama, sve to mogu moji da gledaju. Kad sam već to uradila, zaslužila sam bar da me on poštuje", govorila je Kristina.

Kurir.rs/K.Đ.