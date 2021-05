ISPLIVALE SVE TAJNE KRISTIJANOVOG BRAKA SA IVANOM: Golubovićeva žena udaljila ćerku od njega, kinjila ga i pravila DŽUMBUS (VIDEO)

Kristijan Golubović tokom izbacivanja govorio je o Kristini Spalević i ženi Ivani Veljković.

Golubović je istakao da sa Kristinom vodi ljubav i da imaju turebulencije, kao i da ona ne može da ga promeni.

"Mislim da će to leći na svoje mesto, popustljiva je, zna šta ima u ruci. Najviše je tišti što ne zna na čemu je sa mnom, da li ću ostati sa njom, da li ću se pomirit sa suprugom. Ja jesam sve u životu, ali nisam nonšalantan da uradim sve ovo i da me je briga... U mojoj glavi džumbus. Pokušavam da složim kockice. Nije mi lako. Najviše me brine Ivanino zdravlje. Iako me je stalno kinjila da je varam. Preko 500 puta je tražila da kažem da nemam ženu, dete, da sam samo sa njom u kontaktu zbog deteta. Ja niti sam radio, niti mislio tako. Kada se nakupilo to, ispalo je da sam ja p*čkopaćenik koji nije mogao 10 meseci bez s*ksa. To je apsurd, ja mogu i po 2, 3 godine bez s*ksa", rekao je Kristijan.

"Kristina mi se nije čak toliko fizički dopala, čak je van kriterijuma devojke koje ja voli. Ali taj njen IQ, koji je izražen... Dovoljno je da periferno vidi nešto sa strane i prokomentariše i mi se skapiramo. To nije kod Ivane tako. Niti tako kapira, niti želi da kapira, ne zanima je život van njene kuće. To je mikrosvet koji je sveden na ćerku, brata, majku i pomalo mene, a ona je meni bila centar sveta. I dalje je. I ona i Vera. Od svoje ćerke nisam nikad doživeo da mi skoči u zagrljaj kao da me voli. Ivana je udaljila ćerku od mene, vaspitala je da ne voli svog oca. Ćerki sam uvek nekako stranac i to me najviše boli. Ja sam uvek želeo da imam ćerku. Uvek sam govorio: "Samo da doživim da mi rođena ćerka skuva čaj i mogu da umrem". J*biga, nije se desilo. Vera sada kreće u školu 1. septembra. Mislim da će biti edukovana od strane majke da sve bude dalje i dalje od mene, baš zbog ovog čina", ističe je Kristijan.

"Toliko sam želeo da je vodim na sve mesta koje su moje oči videle, da joj ispričam sve priče koje je i meni otac, ja sam sklop mudraca koje sam susretao, a bacio sam na drugi teren, gde sam se borio sa demonima. Žao mi je što neću moći sve to da podelim kako sam hteo. Da sedim sa njom, radimo domaći, pravim joj hranu, pričamo o receptima... Ja ću uvek biti tata nevernik koji je mamu prevario sa tetom. Biće povređena preko majke, ona će joj reći sve najgore. Ona je do sada gledala sve naše svađe oko ljubomorisanja i nekih žena koje su postajale samo u Ivaninoj glavi... Ja sam ovo namerno uradio da bih pokazao kakvo je varanje kada ja to radim. Ja imam stvari da kažem koje bi promenile totalno sve, koje sam ja radio, a čuvao te tajne. Čuvao sam to za "Narod pita", da to bude senzacija", ispričao je Kristijan.

