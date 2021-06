POBIĆU SE SA NJIM ČIM IZAĐE, ON JE LAŽOM I ŽENTURAČA! Kristijan dobija OTVORENE pretnje, ON hoće da se obračuna sa Golubovićem!

Kristijan Golubović poznat je kao neko ko ima problem sa zakonom, pa samim tim često i lako dolazi u sukobe, kako u rijalitiju, tako i napolju.

On je sada dobio otvorene pretnje od Mirze Hatića iz Sarajeva, koji je 2014. godine srušio krst na Zlatištu koji je prestavljao spomen-obeležje na srpske žrtve u ratu.

foto: Printscreen

"Kristijana poštujem ko nekog starog mangupa. Nama je on kad smo bili deca bio zanimljiv da gledamo one njegove snimke. On kad gledaš njega to je jedan patološki lažov. On je tetkurina, ženturina. Alaha mi, čim izađe ja ću se pobiti sa njim", rekao je on i dodao:

"Kad sam srušio onaj krst, Kristijan je meni napisao na Fejsbuku da će mi iscrtati krst na čelu", rekao je Hatić.

On je zamerio i Goluboviću sve ono što radi sa Kristinom Spalević.

foto: Printscreen/Zadruga

"Na onu siroticu se penje ko dete na trešnju svaki dan. Ej, gledaju to ljudi", konstatovao je Hatić.

Kako kaže, voleo bi da uđe u Zadrugu i da se tamo nadmeće sa Kristijanom.

"Ja sam malo skuplji. Nek gospodin Željko Mitrović, koga poštujem, odreši kesu, i eto mene u Zadruzi", rekao je Hatić.

"Ima tu još nekih. Ima i onih koji su malo otišli u ekstrem. E oni su obećali da će Kristijana obezglaviti i da će mu napraviti od glave loptu za stoni fudbal. Ja sam bio protiv toga. Zbog mene su odustali ali su poslali preko Pinka pismo koje Kristijan mora da pročita da se izvini muslimanskom narodu. Ako to ne učini poslaće ekipu koja će ga uhvatiti, plus će objaviti ime čoveka koga Kristijan reketira. On je umislio da je Pikaso a zapravo je običan šibicar", rekao je Žabac u intervjuu za "Fajter."

