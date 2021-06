MILIJANI RODITELJI PRENELI DA IVAN IMA VANBRAČNO DETE: Bogdanovićeva van sebe od ŠOKA, cmizdri i kuka, a Gavrilović se PRAVDA!

Glavna tema u rijalitiju je da Ivan Gavrilović ima nepriznato dete sa izvesnom ljubavnicom.

Milijana je vest saznala od svoje majke, kada su se čule telefonom, i sada ne zna šta da radi.

"Mislim da se moji osećaju užasno. Posebno moja baba. Majka mi je već rekla da se užasno oseća kad smo se mi čuli. Ja se osećam užasno, povređeno, iznevereno, ne verujem nijednu jedinu reč Ivanu", bila je slomljena Milijana.

"Pre nekih 12 godina bio sam u Herceg Novom i sreo sam se sa jednim prijateljem novinarom. I on kaže: "Ovde je neka žena koja tvrdi da je trudna sa tobom". A ja mu kažem: "Brate da li si ti normalan? da li ona uopšte ima neki dokaz?" I krenuo da se svađam sa novinarom. I on mi kaže da se njenoj urednici to dopada i da će oni to staviti u novine na tri strana. I stavili su sliku te žene i ja nikad veću rugobu nisam video od nje", pričao je uznemiren Ivan.

"A zašto ti toliko vređaš tu ženu? Ja mislim da si ti ogorčen na nju jer ne želiš da prihvatiš to dete, pa je sada pljuješ", rekla mu je Milijana.

