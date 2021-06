MARIJA IZ ŠVEDSKE TVRDI: Nisam Nenadova LJUBAVNICA, sve je LAŽ! Otkrila detalje DRUŽENJA, pa spomenula i Taru

Marija iz Švedske, čije je prezime poznato redakciji, tvrdi da su joj Jelena Bartos i Nenad Aleksić Ša naneli štetu u rijalitiju „Zadruga“ tako što su napomenuli da je ona bila reperova ljubavnica.

Kako sada Marija tvrdi, to je apsolutna laž.

- To su bolesne priče, poslednjih pet godina ga nisam videla. Nisam ja ničija ljubavnica, a pogotovo ne od Nenada Aleksića Ša. Demantujem žestoko sve što su on i Jelena rekli u rijalitiju, imam porodicu i supruga. Doveli su me u neprijatnuu situa- ciju, ljudi odavde znaju ko sam i šta sam. Grozno je slušati takve gluposti, nisam rijaliti fan, niti gradim život od rijalitija. Ne žilim da se obogatim takvim načinom igre. Ja da želim, mogu sutra da uđem u „Zadrugu", ali nema potrebe da se sa 36 godina blamiram - poručuje Marija i objašnjava kako se poznaje sa Nenadom.

- Još jednom napominjem da nikada nisam bila sa Nenadom, videla sam ga jedanput tokom 2012. godine i to zajedno sa Jelenom. Tada smo ona i ja iznajmile apartman, došli su Nenad i Novak po nas, otišli smo na splav gde smo naručili koktele, a kasnije smo išli na picu. On i Jelena su se pokačili na splavu, njemu je zasmetalo njeno ponašanje. Jelena je kasnije tvrdila da spavao u tom apartmanu, ali ne mogu da se setim. Njih dvoje sam sutradan slikala na doručku. I to je cela priča, koliko sam upućena on i Jelena nisu bili intimni. Kada je trebalo da dođe do tog čina, on se iznervirao zbog njene priče i napustio apartman - napominje Marija iz Švedske koja sa jedne strane opravdava Nenadovo ponašanje u rijalitiju.

- Ne podržavam čin koji je napravio. On je jedan dobar dečko. Želim njemu i Tari sve najbolje. Nije trebao to javno da uradi, mislim da je Ivana dobra žena - ističe ona i odgovara na pitanje da li vidi budućnost u reperovom odnosu sa Tarom Simov.

- Razlika je velika u godinama, jedno drugo ne kapiraju. Ako je bilo u Zadruzi toliko ljubomore i svađa, ne znam šta će biti napolju. Opet, u „Zadruzi" je drugačiji život, ali verujem da će ljubav pobediti.

