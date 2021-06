ŠA UTUČEN NAKON ŠTO JE VIDEO BIVŠU ŽENU U ZADRUZI! Reper RONIO SUZE, a onda je video FOTKE Tare i MENSURA! (VIDEO)

S obzirom na to da je do kraja rijalitija "Zadruga 4" ostalo svega 10 dana, rijaliti učesnicama produkcija pušta uspomene iz života, ali i one koje su stekli tokom boravka u "Zadruzi". Na red da vidi svoje uspomene stigao je i Nenad Aleksić Ša.

foto: Printscreen/Pink

Na početku su prikazane slike sa njegovim bratancem, a onda su krenule slike sa njegovom bivšom suprugom Ivanom.

foto: Printscreen/Pink

Dok su se puštale slike i snimci sa Ivanom, Nenad je sve vreme plakao i pokrivao lice rukom. Snimci na kojima je srećan u društvu svoje, sada već bivše supruge, nisu mu pali lako.

foto: Printscreen/Pink

Nakon slika sa bivšom suprugom, Nenadu su pusteni snimci odnosa sa Tarom Simov sa kojom je prevario suprugu u ovoj sezoni "Zadruge". Prikazani su i oni momenti koje bi najradije zaboravio - sve Tarino vređanje i svađe. Naročito mu nije bilo lako kada je video slike Tare i Mensura Ajdarpašića, pa kad je ponovo video Ivanu i sebe u istom kadru, ponovo je zaplakao.

- Moj život je bio prelep kada je Ivana ušla u njega. Kajem se. Vidim ovde po klipovima Tara je ovo namerno radila, videlo se da ovde nema emocija. Ona je svima pričala sve ono što je Marko govorio, a sada znam da je pričala Pauli i Milici pa čak i malom Neci. Ja sam razmišljao što oni meni nisu rekli, ali sam svestan da ja nikome ne bih verovao. Ovo je bila njena rijaliti igra, ona je to radila zbog toga. Ja nisam verovao u to, ali ne verujem da je bila takva da je dozvolila da se razvedem zbog rijaliti igre. Mene su baloni dotukli, a što se tiče para, samo nek se plaća. Ja nisam kao neki što jure devojke zarad provoda, ja sam stao iza devojke koja mi je značila. Ja nisam neko ko tvrdi da je inteligentan i ko tvrdi da je pametan ali sam njene korake znao, ali sam sebe lagao i zavaravao. Vidimo svi šta ona radi, Stefan, Mensur, Tomović a ja sam joj sve dao, a taj Mensur napiše samo nek se plaća. Stavio sam tačku na to - rekao je Ša, a onda se osvrnuo na Ivanu:

- Ja Ivanu volim, znam da sam je izgubio kao ženu, ali ja bih sam sebi skakao po lobanji, naseo sam na riajaliti priču. Ja jesam debil. Ja ne znam kako ću dalje, ne znam šta ću od sramote. Mi nismo bili ku*čeviti likovi, nama je egzotična destinacija bila klupa, bisokop kada smo bili zajedno. Vodili smo normalan život. Mi smo stalno išli u bioskop, nismo bili rasipnici. Ona je izabrala mene, budalu, ja sam bio top prema njoj, bio sam muž za primer, osim tih prevara. Uništio sam je, umirem u sebi - rekao je Ša.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:51 MIRA ŠKORIĆ OTVORILA DUŠU: Srećna sam što se ćerka ne bavi javnim poslom, izabrala je svoj put!