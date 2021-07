MORAM DA PROBAM DA VRATIM IVANU! ŠA NE ZNA ŠTA ĆE SA SOBOM: Hoće da se pomiri sa bivšom, a onda pominje TARU! (VIDEO)

Snimak gde Nenad Aleksić Ša skida sve uspomene sa Tarom Simov koje je imao iznad kreveta pušten je pred svima u rijalitiju.

Nakon snimka, voditelj je tražio komentar od Ša, koji je govorio o svojoj bivšoj ženi Ivani i devojci Tari.

foto: Printscreen

"Jesam ovo sam prvo uradio iz besa, a svi ti komentari kao ono "što Čorbica i ja nemamo onakve klipove'', mnogo ranije je trebalo to da skinem, jer što bih čuvao sa osobom koja me ne voli", rekao je Ša.

"Ja sam ono "samo nek se plaća" sam shvatio da me prozivaju da sam indijanac. Ja sam pravdao svaki njen postupak. Zamerao sam ja mnoge stvari, nisam ja budala, ispao sam glup. Ona đuska sa Majom u tom trenutku ide muzika, Mensurova pesma, a onda se to prenese njemu kako ona igra uz njegovu pesmu, Sve što su gledaoci pitali, bila je istina. Ja sam ispao kreten kada sam zamerao šorceve, ali mi je drago što sam povezao tolike stvari. Meni nije dobro kada vidim Tarine slike, mene sve ovde podseća na Taru. Ja mogu preko svega da pređem, ali preko ovoga neći, niti te priče sa Mensurom, tu je stavljena tačka. Ja sam tada napisao "Izvini Ivv", na taj način sam hteo da joj iz duše i iz srca kažem izvini, a znam da ona to nije zaslužila. Ona je jedna savršena, predobra osoba, koja ima zdravstvenih problema. Da bih mogao da živim sam sa sobom, ja se plašim da uđem sam u stan, a tamo me ne čeka Ivana. Živeću u tom stanu, ali videću da li ću moći da živim tu", rekao je Ša.

foto: Printscreen

"Mnogo ljudi zna ovde kakva je Ivana. Bora pogotovo. Ja nikada nisam bilo sa lošim i ružnijm devojkama. Ja znam da je ovo jako surovo i iskreno nemam snage da to prolazim. Moram da se borim, da probam da vratim Ivanu", govorio je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.