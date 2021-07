PREPLAŠEN SAM, DRHTIM, OSEĆAM JEZU! Ša ispričao šta će sve reći Ivani kad bude izašao iz Zadruge, pa priznao da ŽELI da vidi Taru!

Drvo mudrosti pozvalo je danas Nenada Aleksića Ša u Rajski vrt na razgovor, a čim se udobno smestio, otvorio je dušu.

- Svašta si preživeo u ovoj Zadruzi. Sada kada se kraj približio i kada je vreme da i ti uskoro napustiš Zadrugu, kako se uopšte osećaš povodom toga? - upitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kao što ste rekli, svašta sam preživeo, prosto ne mogu da verujem da sam stabilan u glavi, da nemam nekih psihičkih problema, ali plašim se da po izlasku ne bude drugačije, da me ne stigne sve kada budem stigao u stan. Osećam se okej, osim što imam oscilacije. Trenutno se smorim, razmišljam o tome što se izdešavalo i šta će se tek izdešavati. U suštini sam preplašen - rekao je Ša, a potom priznao čega se plaši:

- Plašim se osude naroda, osude kolega, razgovora sa Ivanom, ako dođe do razgovora, ako bude želela da razgovoramo, pa i ovo vezano za Taru, što sam se uverio u neke stvari... Preko toga ne bih mogao da pređem, ali ne znam kako bi moglo da bude kada je vidim. Sve kad stavimo na jedno mesto, čeka me opšti haos.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ša je otvorio dušu i priznao šta bi sve voleo da kaže Ivani, bivšoj supruzi koju je u Zadruzi prevario sa Tarom Simov.

- Želeo bih da joj se izvinim. To ne znači ništa, ali da joj se izvinim od srca i kažem sve što mi stoji na duši, kako se i zašto sve izdešavalo. Da mi omogući da nastavim sa životom... Kada pogrešim ne mogu ni da spavam, ne bih mogao da živim normalno... Ako dobijem neki oprost od nje... Eto, ljudski da se raziđemo, da se ispričamo i izbacim sve iz duše. Ovako je sve odvratno što se završilo na ovaj način. Nabio sam joj duplu muku. Ne znam dok je ne budem ugledao šta ću joj sve reći. Sve to što se desilo, što me je mučilo i zbog čega se sve to desilo... Ne vadim se nikada na prostor, ali ne mogu da joj opišem kako je biti odvojen od osobe koju voliš i kako je kada ti neko priđe, pokloni pažnju... Lakše se vezuješ za osobe u zatvorenom prostoru. Izbacio bih to iz sebe, što sam pričao stvari o njoj i prebacivao krivicu, da je ona kriva što brak nije uspeo. Hteo sam sebe da operem, kad sam debil i majmun, ali da probam sve nekako da joj objasnim... - pričao je Aleksić, a potom je priznao da bi voleo da želi i Taru Simov da vidi.

foto: Printscreen/Zadruga

- To je pakleno. S jedne strane, želim da je vidim, s druge ne želim jer sve što je radila dok je bila napolju... Sve njene gluposti, moje gluposti sam sam ovde nosio i pravdao, napravio osobu kojoj se svi smeju napolju, jednog glupandera i to svesno, ne bih li opravdao postupke osobe koje volim. Da, želeo bih da je vidim, a da li bih joj oprostio, ne znam. U glavi mi je opšti haos, dok ne vidim i jednu i drugu... Kada bih ih video, tek onda ću znati kako ću nastaviti dalje sa životom. Kada bih ih ugledao bilo bi totalno drugačije. Ništa ne smem da tvrdim, jer znam da sam skoro uvek pogazio svoju reč i uradio ono što sam rekao. Preplašen sam, drhtim sav, jeza neka u kolenima, grudima...

Kurir.rs/M.M.

