MILICA KEMEZ SE ZAHVALILA CECI I ZORICI MARKOVIĆ! Otkrila da li joj se Tomović JAVIO nakon Zadruge, a onda razvezala jezik o Caru!

Milica Kemez osvojila je drugo mesto u superfinalu "Zadruge 4" i osvojila montažnu kuću kao nagradu. Međutim, pre nego što je osvojila nagradu, pevačica Zorica Marković se ponudila da pomogne Milici i ugosti je u svom domu sve dok se ne snađe za dalje.

U medijima su se pojavili i natpisi da je folk diva Svetlana Ceca Ražnatović navodno bila ganuta sudbinom Milice Kemez, te da se navodno preko Zorice Marković ponudila da pomogne zadrugarki.

- Sa Zoricom se još uvek nisam videla, prosto ne stižem, trenutno sam zauzeta. Jedva čekam iskreno. Hvala i njoj, hvala i Ceci na podršci. Videćemo se, popićemo kafu Zorica i ja, pa ćemo razgovarati o svemu. Ja sam presrećna što sam dobila toliko podrške, pa i od naše najveće balkanske zvezde - rekla je Milica.

Milica je progovorila i o Lepom Mići, koji je bio njena podrška dve godine, a čije savete nije uvek slušala, ali je pred sam kraj rijalitija odlučila da to uradi.

- On me je savetovao i prošle godine i ove. Jesam ove godine slušala Miću u poslednjem delu rijalitija, ali mi smo čas bili u svađi, čas smo bili okej. Mića je neko čiji su saveti prav, kada bi se čovek vodio mozgom... Ali ja sam se u mnogo situacija vodila srcem. Nisam mogla baš uvek da poslušam njegove savete, ali hvala mu što je stao na moju stranu. Video je da je vrag odneo šalu, da me napadaju sa dosta strana, on je to video i stao na moju stranu. On ne voli čoporativno napadanje - istakla je Kemezova.

Milica se osvrnula na "grupno napadanje" u "Zadruzi", koje je ona često trpela.

- Ja ne znam šta je to. Primetila sam da svaki put kada ustanem, uglavnom kad neko ustane, ili ne obraćaju pažnju ili ga slušaju, a ja kada ustanem, svi ćute i samo se gledaju međusobno, prevrću očima, dobacuju, šapuću... Smatram da nema potrebe da iko bude ljubomoran na mene, meni je bilo narušeno samopouzdanje. Ne znam iz kog razloga me napadaju, prosto iritiram ljude, ne znam da li je do tog mog stava... Bila sam depresivna, negativna, možda ih je to iritiralo. Tapšali su me po ramenu, govorili da me razumeju, da im je žao, a uvek su pokazivali suprotno - rekla je bivša zadrugarka o cimerima koji su je napadali.

Jedan od odnosa koji je intrigirao javnost tokom trajanja "Zadruge 4" bio je odnos između Milice i Vladimira Tomovića, koji Bora Santana i dalje prebacuje Kemezovoj.

- Nije mi se javio. Nije me razočaralo to, nisam ni očekivala. On se pred kraj rijalitija pokajao za sve što mi je uradio. Ja sam to prihvatila. Žao mi je što je izašao na onakav način iz rijalitija i želim mu svu sreću - poručila je Milica.

Jedna od najburnijih tema u "Zadruzi 4" pokrenuta je kada je Filip Car izneo da je spavao sa jednom zadrugarkom pre početka rijalitija, ali nije želeo da otkrije koja je zadrugarka u pitanju. Najviše sumnje bačeno je na Milicu zbog nekoliko stvari koje su ih povezivale, kao i nekoliko njihovih izjava. Milica je otkrila da li se čula sa njim i da li je pronašla njihove ranije poruke, o kojima je pričala nakon njihovih uspomena.

- Nisam se čula, ali sam isto tako videla da ne postoje te prepiske, opet sam ja tu sebe ukanalila. Nisam našla te prepiske. Mislim da su ljudi napolju i te kako svesni da ta priča nema veze sa mnom i da je to u kući bila hajka protiv mene. Sve je izašlo na to videlo. Ne znam ko je ta devojka i da li postoji, to će već morati on da objasni ko je, šta je, kako je, ja lično mislim da ta devojka postoji i da je sve vreme ćutala i puštala da se baca ljaga na mene. Ne bih govorila o svojim sumnjama - zaključila je Milica.

