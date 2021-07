TOLIKO NADMENOSTI U ŽIVOTU NISAM VIDELA, PONAŠA SE KAO DA JE TITO: Rešićeva osula paljbu po misici, može samo da joj bude ZAHVALNA

Bivša rijaliti učesnica i pevačica Sandra Rešić otkrila je sve o sukobu sa Jovanom Ljubisavljević, za koju je rekla da je nadmena.

"Sandra, šta se dešava između misice i tebe? Odakle ta netrpeljivost?", pitao je voditelj.

foto: Printscreen

"Ona se malo napravila luda. Ono što sam ja rekla u studiju kada sam ispala, to sam sve rekla i njoj. Ja sam njoj pričala da jedno ponašanje ima za crnim stolom, a drugo van, to sam objašnjavala i kod Dušice. Postoje ljudi koji znaju da ljudi koji samo gledaju lajv, pa se "uvošte". Misica je neko koga sam ja i te kako savetovala da ne može da bude da ništa nije rekla, uradila... Postoje klipovi koji će je demantovati. Ona mi je uvek govorila: "Da, u pravu si", onda dođeš ti ili Darko, ona ispriča totalno levo priču. Bio je klip kada je uhvatila Ša za zadnjicu, ona je rekla da ga je verovatno gurnula da prođe. Ja sam imala razumevanja za nju jer je bila napadana. Ne znam odakle ta netrpeljivost, kada meni i Đedoviću može da se zahvali za to što smo je savetovali kada je ušao Stefan, pa joj rekli da uradi stvari na pravi način, a ne kao Maja Marković. Sve što je uradila, a bilo je dobro, zaslužni smo Đedović, a najviše ja. Gledala sam emisiju, u životu nisam čula da se neko lošije ponaša prema gledaocima. Namenski sam slušala, neke gospođe su bile pristojne... Ja toliko nadmenost od strane Jovane u životu nisam videla... Toliko nadmenosti, svađe sa ljudima... Jako loše. Takvo ponašanje, kao da je Tito došao u emisiju", istakla je Sandra.

"Stefan Karić je izneo jednu laž, da je moja majka izjavila da je protiv veze Jovane i Stefana, što se nije desilo, pa je rekao da je to rekla kada su stigle porodice. Samo se desila zabuna, cveće koje je trebalo da stigne meni, stiglo je Jovani, moja majka je probala da to ispravi. Imam prepiske između Osmana i moje majke, koje ću vrlo rado izbaciti. Jedna od poslednjih poruka je kada je moja majka rekla da je na strani Stefana i Jovane, naročito kada se Miljana klela da se nešto desi Stefanovoj majci. To je kompletna laž da je moja majka bila protiv njihove veze. Što se tiče Jovane misice, nadam se da ćemo se sresti", dodala je Sandra u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

