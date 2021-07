MARIJA JE HTELA DA SPAVA SA MNOM, SPREMAN SAM DA PRIČAM DO KRAJA! Kulićeva optužila Zolu za svoje zdravstveno stanje, a on ODLEPIO

Lazar Čolić Zola, bivši zadrugar pre susreta sa Miljanom Kulić, sa kojom se navodno pomirio nakon superfinala, pre nego što je sreo ovu zadrugarku izneo je optužbe na račun Marije Kulić, Miljanine majke.

Kako kaže Zola, Marija ga je optužila za njeno zdravstveno stanje, pa ga gazi.

"Sve je ona mogla da kaže za mene i da sam narkoman, kockar, lopov pa čak i homoseksulac, ne bih imao nikakav problem ostao bi suzdržan, ali s obzirom da je krenula na mene sa rečenicom da sam ja kriv za njeno zdravlje i dirketno me optužila za to, ovog puta neću moći ostati suzdržan i reći ću sve ono što sam zaista doživio od te žene, koliko god to bilo glupo ili ružno od mene ona apsolutno više nije zaslužila da me gazi, lažno optužuje i vređa na najgore moguće načine, a ja da ćutim o nekim stvarima", krenuo je Zola, pa nastavio:

"Evo ovako, nakon Miljanine i moje diskvalifikacije i mog izlaska iz "Zadruge 2", kad smo otišli za Niš i našli stan u Deligradskoj ulici svima dobro poznatoj u Nišu, ona je u par navrata dolazila kod nas, obilazila nas i u 2 situacije sam doživio da je želela s*ksualno da opšti sa mnom. Mnogo mi je neugodno sto ovakve stvari moram da pričam, ali ja apsolutno vise nikom neću dozvoliti da udara lažima na mene i da me optužuje jer je ljubomorna na moj poslovni uspeh, ljubomorna je na moju pesmu koja se već našla u trendingu i zlobna je osoba jer je upravo ona ta koja je iskorišćavala njeno dete, a ne ja koji sam krv svoju prop*šao sa tom porodicom kao što ste imali priliku i da vidite u 3 sezone Zadruge, ko je prema kome kakav i ko nad kome vrši nasilje. Ako bude nastavila i dalje da priča gluposti i optužuje me javno samo ću joj poručiti da sam spreman i sve detalje da ispričam pa onda da idemo do kraja. Biće mi mnogo neugodno ako budem pričao ja detalje, ali zbog toga joj poručujem da je bolje da je više ne čujem, niti vidim. Inače Zolander ide na 100 posto, a svesni ste u Zadruzi bili situacije kakav je ishod sa šlagom bio na 100 posto, samo ću ovaj put da budem još brutalniji."

