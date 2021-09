FILIP CAR JE JEDAN KONJ! OSTAO JE DUŽAN 23.000 €: Stari rijaliti igrač osuo po cimeru, nije ga nimalo ŠTEDEO! (VIDEO)

Lepi Mića kao novoizabrani vođa, je nastavio sa podelom budžeta, pa je počeo da deli srednje budžete.

Nakon što je drugi srednji budžet dao Banetu Čolaku, sledeći je dodelio Filipu Caru, a onda ga je žestoko izanalizirao.

foto: Printscreen

"Filip Car je jedan konj. Čovek koji je deset meseci bio u rijalitiju, izašao i ostao dužan 23.000 evra. On se ovde tukao sa nameštajem, vređao me je najstrašnije. On je u dnu duše dobar, misli da je bitan, a ne zna ništa. Ja sam se uvek sa Filipom Carem svađao zbog toga što je devojke vređao najstrašnije. On je jako intresantan, ali mislim da je za analizu. I da ova instuticija nije merodavna da mu treba neka druga tog tipa", rekao je Mića i dao mu srednji budžet.

foto: Printscreen

"Ovo je devojka koja je u startu u studiju napravila cirkus. Krenula je jako lepim putem. Ja ću ti dati srednji budžet samo zbog jedne stvari, a to je zato što si jedna ozbiljna budaletina", rekao je Mića i dao Irmi srednji budžet.

"Smatram da nisi takva, kakvu su te predstavili u novinama. Ušla si ovde da pokažeš sebe kakvu jesi", rekao je Lepi Mića i dao srednji budžet MC Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:30 SARA RELJIĆ ZA KURIR TV: Ovako sam došla do titule misice