ZBOG TARE SIMOV DOBIO VEĆI HONORAR! Matijević priznao šta očekuje od ove sezone, ali i ZBOG ČEGA su ga POZVALI u rijaliti!

Mateja Matejivić pred ulazak u Zadrugu priznao je da veruje da mu je Simova podigla cenu ali i da je ona razlog zbog kog je dobio poziv za petu i poslednju sezonu ovog rijalitija.

- Sve je već rečeno što se tiče Tare i ne bih više to komentarisao. Pa da, sigurno da je to što je ona non stop pričala o meni uticalo na to da me pozovu, ali videli su i oni kakav sam ja nije samo njena zasluga. Dosta mi je veći honorar nego prošli put, ali to je valjda normalno da svaki put bue bolja cifra nego prethodnog - rekao Matija

- Voleo bih da i ovoga puta ostanem što duže, možda se zaljubim, što da ne - završio je on.

