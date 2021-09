BOG TI NE DA ONO ŠTO POKUŠAVAŠ! Stanija udarila Dalilu gde najviše BOLI, a Dejan skočio: Sramota me da ženu poredim sa njom! VIDEO

Prve nominacije u petoj sezoni su počele, a voditelj okupio je zadrugare, koji će birati između Stanije Dobrojević i Marka Osmakčića.

Dejan Dragojević govorio je o Staniji Dobrojević, pa je nastala svađa.

foto: Printscreen

- Meni se Markovo učešće ne dopada, pravi se da i ne zna ko je nominovan, to su šlageri, ima kvaran osmeh, previše je ciničan. Mislim da svakoga gleda, ne ispod oka, ali hoće da se izgradi preko tebe. Previše je prisan odnos Stefana i njega, kao da se su stvarno imali neku aferu. Ne sviđa mi se i njegovo ponašanje prema devojkama, to je mogao samo jedan čovek koji sada nije ovde. On je ukanalio pet devojaka ovde, koje su dolazile po punjač, kako kaže. Izblamirao se za sve pare. Što se Stanije tiče, ne sviđa mi se ni sada, ni tada. Njena poenta je da bude sa dečkom, ali bez se*sa i emocija, to sve bude na silu. Mislim da je sve previše jeftino, nisam zadovoljan, može mnogo bolje, pusti da se pravi priča između Marka i njega. Šaljem Staniju u izolaciju - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Meni je ovo boranija. Dečko, kačiš se na najjačeg, interesujem te, stalno izbija ljubomora! Toliko si bedan i jadan - odbrusila mu je Stanija.

- Ja ću fino da ti objasnim, ti si primitivac! Ja sam rekao da ću više ceniti prostitutku, ako stoji iza toga, nego sveticu! Meni je Stanija idealna - ubacio se Marko.

- Vodi je kući onda - rekao je Dejan.

- Ti bi voleo da je tvoja žena takva - pobesneo je Marko.

- Mene je sramota da poredim ženu sa Stanijom - nastavljao je Dragojević.

Zatim se u sve umešala i Dalila, pa je usledio opšti haos.

- Ja tvog dečka neću vređati, ali, Marko, imaš ovakvu pored sebe, znam da ti nije prijatno. U kom striptiz klubu si radila u Americi? Ja ulazim ovde da raskrinkam takve kao ti, ne izlazim zbog operacija, a da zapravo širim noge po Americi - rekla je Dalila.

- Možda ti zato Bog neće dati ono što pokušavaš! - šokirala je sve Stanija.

- Pozdrav za Tomovića, rešio si se na vreme! - nastavljala je Dalila.

- Kaži onom tvom da si našla drugu žrtvu, on imam papire, više ti ne treba - poručio je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.