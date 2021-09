OGLASIO SE OŽENJENI BIZNISMEN IZ IVANJICE: Njega je Sandra ojadila za 30.000 € i za to ima DOKAZE, a za jednim mnogo ŽALI

Pevačica Sandra Čaprić ušla je u rijaliti šou program "Zadruga 5" , a odmah su isplivali i detalji iz njenog privatnog života.

Sandra se dovodi u vezi sa biznismenom Goranom Milutinovićem, koji je već godinama živi u Australiji, a sada se on oglasioi dostavio dokaze o tome da je, kako kaže, njegova agencija uplatila pevačici 37.720 dolara na njeno ime.

- Ja sam taj "biznismen iz Ivanjice" koji se dovodi u vezu sa pevačicom Sandrom Čaprić. Samo što sam ja poreklom sa juga Srbije iz Grdelice, a ne iz Ivanjice. Sve ovo što se piše je istina. A imam i dokaze za to. Ova naša zajednička fotografija koju sam vam poslao je iz Vlasotinca gde sam Sandru angažovao na privatnoj proslavi, a druga fotografija je fotografija uplatnice na njeno ime, to je novac koji sam joj pozajmio da krene sa karijerom, a poslat je preko naše agencije ovde u Sidneju a koji nikad nije vratila. Za keš koji sam joj dao nemam dokaz. Da sam znao da će da me prevari imao bih. Ako ja lažem, dokazi ne lažu - rekao je Goran.

Da podsetimo, kako je zakoračila u Belu kuću u medijima je odjeknula vest da je mlada pevačica ojadila biznismena za 30.000 evra.

- Sreća njena što nije toliko poznata u Beogradu i što učesnici ne znaju ništa o tome kakav ona život vodi. Zato tamo u rijalitiju svojim cimerima, ali i gledaocima, može da prodaje maglu. Vidim hvali se kako je sve sama postigla, kako ima dva hita, kako puni klubove. E pa te dve pesme koje je snimila i spotovi koje je uradila daleko su od hitova, a istina je i da je sve to finansirao čovek kojem je ljubavnica. On je oženjen i ima decu, a ona ga time što mu gužva postelju kad poželi ucenjuje i izvlači sve što joj je potrebno. Sve što vidite na njoj od garderobe uglavnom je on platio - pričao je nedavno izvor za Kurir.

Prema njenim rečima, meštani Moravičkog okruga znaju kome je Čaprićka ljubavnica, a to navodno zna čak i njegova žena.

- Oni bi da se sakriju, ali džabe, svi znaju za njih. Supruga tog čoveka propada u zemlju od sramote. Ćuti jer nema gde, a imaju i decu. Ona trpi, a biznismen nikako ne priznaje da mu je Sandra ljubavnica koju finansira, već tvrdi da mu je poznanica. Ona nema toliko nastupa, a svakog dana menja krpice, pa vozi automobil koji joj je on kupio, pa frizeri, šminkeri, operacije lica, sredila je zube, silikoni, veštačka kosa, sve to košta. Kada smo je mi drugarice pitale odakle joj pare, ona nam je rekla kako je odlično plaćena pevačica jer ima hit. Misli da smo joj poverovale. Njoj je cilj da bude poznata kako bi ulovila fudbalera i da šutne ovog starijeg biznismena iz Ivanjice. Hvali se po gradu kako je zvezda, a znaju je samo preko Instagrama, ovako ljudi kad je vide, misle da je lokalna starleta - dodala je nedavno sagovornica.

