SMATRAJTE ME LUDOM, BOLESNOM I POREMEĆENOM: Miljana se oglasila posle drame u Nišu: Ovo je jedini razlog mog bežanja iz Zadruge

Miljana Kulić, koja je diskvalifikovan iz "Zadruga" nakon bega sa velelepnog imanja, po prvi put se oglasila.

- Jednostavno više nisam imala snage, nisam želela da uđem od prvog dana, ali mi nisu dozvolili da se odmorim još malo. Možete da me smatrate i ludom, bolesnom, poremećenom, ali jedno je sigurno... Niste bili u mojoj koži svih ovih godina i niste prošli put koji sam ja prošla ili nažalost morala da prođem. Mnogo su ljudi meni opraštali, prelazili preko svega, a ja sam im zauzvrat davala sebe koliko god sam mogla, ali eto došao je trenutak da se raziđemo. Gde god bila biću jača nego ikad i dokazaću svima ko je kraljica rijalitija. Znam da ima vas koji me razumete i brz obzira što se trenutno osećam loše šaljem vam veliku ljubav. Ne zamerite mi zbog svega, falilo mi je još bar 2 nedelje odmora, a najviše mi je falio on - napisala je Miljana na novom Instagram profilu.

Da podsetimo, domaći mediji pišu kako je ona nakon svog izlaska iz "Zadruge" otišla u Bosnu i Hergegovinu kod bivšeg dečka Lazara Čolića Zole.

