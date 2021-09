NOVA ZADRUGARKA TVRDI DA JE BILA SA OŽENJENIM NIKOLOM GRUJIĆEM! Ušla u Belu kuću i napravila pometnju: Ovo su sočni detalji AFERE!

Sandra Bakša nova je učesnica "Zadruge 5", a otkrila je zanimljive detalje o poznanstvu i avanturi sa oženjenim zadrugarom Nikolom Grujićem.

- Iz Novog Sada dolazim, imam snimljenu svoju prvu pesmu. Poznajem samo Nikolu Grujića, bila sam davno sa njim, jednom sam se videla sa njim, to je bila neka kombinacija, ljubav za jednu noć, neka bude tako. Nisam tada znala da je oženjen, ja sam posle saznala da je oženjen, ja sam posle snimanja spota spavala kod njega. Imali smo intimne odnose, ne mogu da lažem, to je bila u njegovom bračnom krevetu. Mi se posle toga nismo ni čuli, prestala sam da mu se javljam, iako me je dodao na fejsbuku, tada sam imala 18 godina - otkrila je Sandra.

- Ne znam kako će izgledati naš susret, mislim da će se praviti da me ne poznaje, nismo se videli posle toga, ja sam tada bila i drugačija. Ja sam sad slobodna, poznajem jednu devojku koja je trebalo da uđe, ali smo u svađi, znam mnogo toga o nekim zadrugarima, ali ću otkriti to ako budem u situaciji. Imam podršku roditelja i prijatelja, oni znaju za ovu priču sa Nikolom, jedino su mi rekli da nemam intimne odnose pred kamerama, ali ne želim da kažem ništa - dodala je ona.

Nakon toga, ona se uselila u Belu kući i usledio je susret sa Nikolom koji joj je pružio ruku i pravio se da je ne poznaje.

