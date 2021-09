DOŠLA SAM KUĆI SKROZ KRVAVA, GODINAMA SAM PLAKALA SVAKU NOĆ! Mia Jovanović u JEZIVOJ ispovesti otkrila da je bila SILOVANA

Nakon potresne ispovesti koju je Viktorija Mitrović ispričala i Mia Jovanović rešila je da progovori o bolnoj temi i sa svima podeli stravično iskustvo.

Naime, ona je u svojoj ispovesti zadrugarima ispričala da je silovana u Crnoj Gori kada je imala 15 godina, a prisutni su zanemeli od potresnih detalja.

foto: Printscreen

- Ja sam dosta prevazišla. Nisam mogla da slušam dosta Vikine priče. Meni je samo taj čin bio u glavi, ne mogu da slušam. Ne možeš ti to da izbaciš iz glave. Bila sam se skroz promenila, počela sa da pijem alkohol. Bila sam svaki dan pijana, pušila sam. Imala sam napunjenih 15 godina. Desilo se u Crnoj Gori. Ja nikad nisam rekla. Došla sam kući sa skroz krvavom majicom. BIlo je na javnom mestu, porodica je bila pored mene. Ja sam to dobro uspela da sakrijem. Sledeći dam sam ručno prala majicu, da niko ne bi video krv. Poludela sam kad sam čula komentare, to nisu komentari koje neko treba da čuje. Ja sam sebe godinama krivila. Mogla sam da vrištim, bila sam na javnom mestu. Godinama sam plakala svaku noć, plakala dok nisam zaspala. Momak nijedan nije mogao da me takne. Mogla sam da se ljubim, svi su bili igračke - govorila je Mia.

foto: Printscreen

- Koliko je godina imao zločinac? - dodao je voditelj Milan Milošević.

- Par godina je bio stariji od mene, jedan mangup grada. Ne bih da pričam detalje, mogu ljudi da povežu ko je to bio. Nismo išli ni da se vidimo, bio je koncert. U nekom ćošku me odveo i tu se tu deilo, u nekoj livadi. Popila sam jedno pivo. Nisam videla gde ta situacija vodi - pričala je ona.

- On je tebi oduzeo nevinost? - pitao je voditelj.

- Jeste. Nisam ga viđala do preprošle zime, dobila sam panični napad. Nazvala sam sestru i počela da plačem. Sad kako ga gledam malo češće, bude mi lakše. On je bio momak koji znam ko je. To niko nije znao, do posle dve godine. Pukla sam i nazvala moje da ne znaju ništa o meni. Majka hoće da zna ko je taj momak. Poznavajući moje, ne smem da kažem, ne znam šta bi uradili - govorila je Jovanovićeva.

- Da li ti je žao što ga nisu prijavila policiji? - pitao je on.

foto: Printscreen

- Ništa meni to ne bi pomoglo. Meni bi ista situacija bila. Troje ljudi samo zna njegovo ime. Svi su mi rekli da će se vratiti, kad tad. Ništa mi ne znači kad će da se vrati, ne može ništa da promeni. Imala sam duksericu vratila sam se na koncert i sedela u blatu i plakala. Imam tu sliku majice u mojoj glavi. Čitava porodica je bila kod kuće, velika je i uspela sma da odem na balkon. Nisam želela da niko sazna. Nisam imala poverenje. Držala sam u sebi dok nisam pukla, mojima sam svašta ispričala. Bili su u Dubaiju, svašta sam rekla i spustila slušalicu - nastavila je Mia.

- Postala sam skoz drugačija osoba. Ja sam samo izlazila, bolelo me uvo za svakog, skroz sam se bila ohladila. Što se tiče pritiska nisu mogli da ga izvrše. Pitaju oni mene i dan danas ko je. Istraživali su. Kad god se tiče te teme, ja prekinem slušalicu - pričala je Mia.

- Meni čudi da oni posle toliko vremena nisu otišli da prijave, kako bi se obavio inforamtivni razgovor - ubacio se Mensur.

- Mia se meni poverila. Zanimalo me je otkud neko u Zadruzi, ko studira u Milanu. Ispričala mi je još neke stvari, koje ne moram sad. Bilo mi je čudnp kako je jedna devojka otišla u delikvenciju. Dešava se da deca bogatih roditelja nemaju razumevanje. Mislio sam da je bila bahata, ludilo, žurke. Rekao sam joj da ide da priča sa Viki. Postoji realno za razumevanje. To što je vređala ovog dečka, ona nema osećaj . uključio se Miki Đuričić.

