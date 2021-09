NORMALNO JE DA UZIMAM VELIKE PARE OD RIJALITIJA! Maca šokirao sve izjavom, uporedio Zadrugu sa FILMSKIM SUSRETIMA!

Dragan Marinković Maca , glumac i jedan od voditelja “Zadruge” otvorio je dušu o voditeljskom poslu i progovorio o zaradi.

- Normalno da uzimam novac. Ja imam zvanje, znanje i obrazovanje! Ja stvaram! Bio sam u rijalitijima sa obe strane kamere i uvek sam uzimao novac. Svi vole rijaliti, koga više folirate. Koja je razlika kad je žurka u “Zadruzi” utorkom i slučaj na Filmskim Susretima u Nišu? Svi to gledaju, to je naša stvarnost! - tvrdi Maca, a potom se osvrnuo i na učesnike pomenutog rijalitija:

foto: Damir Dervišagić

- Mislim da sam na ovo pitanje odgovorio u prethodnom odgovoru. To je tako, pa i nastava je online. Meni su deca bila poslednja nada, uteha i spas. Ovo je projekat da se deca zatupljuju, da se svi zatupljuju, da se glorifikuju razne stvari. Sebe ne smatram tim delom populacije, ja i meni slični smo kolateralna šteta te stoke koja obitava na ovim prostorima, kolju se, tuku, pale kuće, j**u mater jedan drugom, puni su lažnog morala i predrasuda. Sve što vidite unutra to je tako jednostavno – j**e kumu ženu, ne priča sa bratom, sa ocem je na sudu, a mene pita što ne postim ?! To je definicija društva na Balkanu - tvrdi voditelj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Blic

